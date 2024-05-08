Почему же так трудно отследить целый танкер в море, ведь это судно - не баркас рыбаков и не прогулочная яхта не олигарха.

Для переброски нефти из "невидимых" танкеров российского "теневого флота" используются две основные схемы, отточенные иранским и венесуэльским теневыми флотами. Поясню на примерах.

Первая схема такова. Танкер в Балтийском море отключает транспондер и идет в российский порт Усть-Луга или Приморск. Загружает там российскую нефть и идет в море, где его ждет бОльший танкер, куда перегружается российская нефть. Далее теневой танкер-челнок возвращается в свою начальную точку и включает транспондер, то есть он снова появляется на радарах. При этом, официально танкер, как был среди Балтийского моря, так и остался там, просто временно отключал транспондер. Но на самом деле он сделал ходку по нефти в российский порт. Проследить его движение по данным сайтов, отслеживающих танкеры с нефтью, невозможно. Объемы российской нефти, доставленные таким образом, никто не может зафиксировать. Они не попадают в поле зрения даже западных аналитиков, отслеживающих поставки российской нефти. Россия же, в свою очередь, намеренно из-за санкционного давления перестала публиковать данные как о добыче, так и об экспорте российских углеводородов, чтобы не давать США и ЕС поводов для информационной атаки и фактических действий. Также, Россия засекретила все возможные данные по добыче и экспорту нефти. Западные аналитики пытаются отследить специальными сайтами с движением танкеров, как сильно упали продажи российской нефти

Вторая схема во многом похожа на предыдущую. Только в этом случае танкер не прячется, когда заходит в российский порт и выходит из него (уже с российской нефтью). Он делает это с включенным транспондером, его передвижение можно отследить на специализированных сайтах. Но этот танкер ходит без указания конкретного пункта назначения. Невозможно будет увидеть, как этот танкер приходит с российской нефтью в европейский порт, например, в Нидерландах. Потому что в открытом море он выключает транспондер, скрытно подходит к большему танкеру, в который перегружает российскую нефть. И уже крупный танкер доставляет черное золото в европейские порты.

Таким образом, западные аналитики, отслеживающие передвижение российской нефти, могут включить в статистику, кроме официальных поставок, и поставки по второй – полусерой – схеме. Но экспорт российской нефти, идущий по первой схеме, не учесть. Это означает, что в реальности падение поставок может быть значительно ниже оценки того же Bloomberg или даже вовсе отсутствовать. Ведь точно сказать нельзя, Россия не так мало экспортирует, чтобы поставки сократились на 25%. Ситуация меняется почти каждый день. В общем если не будет усиления санкций, то ситуация будет выпрямляться, и объемы экспорта достигнут довоенных значений и скидка уменьшится. По мере того, как будут истекать контракты с европейцами, будут заключаться соглашения с азиатскими поставщиками, в частности, с Индией и Китаем.

Почему танкер-челнок (скрытый или скрытый) сам не доставляет российскую нефть в европейские порты, а перекладывает это на плечи крупного танкера? Скорее всего изначально Кремль просчитал возможность введения ЕС нефтяного эмбарго.

Танкер-челнок не случайно перегружает российскую нефть в море на танкер с большим дедвейтом. Такие танкеры могут использоваться для того, чтобы внутри смешивать российскую нефть с какой-то другой нефтью и получать третий сорт, не подпадающий под санкции. Ведь если смешать нефть российского происхождения с другой нефтью в пропорции 49% до 51%, то по бумагам нефть превращается в "латвийскую", "индийскую", или любую другую смесь. Перегружать нефть с одного борта на другой не запрещено. И в этом случае нет никаких рисков для компании, которая доставляет покупателю российскую нефть в составе другой. Доказать, что там есть российская нефть становится практически невозможно.

Чего опасаются транспортные компании? Первый риск – репутационный, о котором говорят западные СМИ. Политики первой пристыдили Shell за покупку российской нефти со скидкой и пришлось оправдываться. В результате ему приписывают схему закупки российской нефти в качестве смеси с топливом другого происхождения. Украина попыталась упрекнуть Shell и за эту смесь, но формально эта схема абсолютно законна и формально о российской нефти речь не идет.

Но более важен второй фактор. "Есть проблемы, связанные со страховкой танкера с российской нефтью из-за санкций. Транспортным компаниям нужно обязательно оформлять страховку при входе в порт. Это отдельная операция. Это создает дополнительные санкционные риски и дополнительные расходы. Есть проблемы с тем, что банки перестали финансировать сделки с российской нефтью плюс расходы на страхование танкеров с российской нефтью резко возросли.

Если ЕС решит ввести полное нефтяное эмбарго, то эти иранские схемы станут способом обхода санкций. "Восстанет вопрос о том, хватит ли нам танкеров для транспортировки всего объема нефти по морю в случае официального запрета Брюсселем? Ведь РФ нужно будет вывозить по морскому пути еще и те объемы, которые шли ранее по нефтепроводу "Дружба". И тогда танкеров нужно больше.

Подобные серые схемы Россия вынуждена будет использовать скорее в Балтийском море, потому что вокруг страны Балтии, Польша, Скандинавия и нет дружественных стран. Скоро для РФ их не останется по всему миру.

Но вот в Черном море ситуация несколько другая. В Черном море есть Турция, которая стала посредником России при продаже ее нефти на мировом рынке, но, конечно, не бесплатно. Турция может также смешивать российскую нефть с азербайджанской или другой.

Еще одним партнером России на юге может стать Болгария. У Софии есть шансы стать точкой входа российской нефти на европейский рынок под видом другой нефти, на чем болгарский бизнес может неплохо заработать.

Турция фактически стала "комплексным" игроком. И это мы отчетливо видим на третьем году войны России против Украины. Она не только может легализовать российскую нефть и нефтепродукты, но и через Турцию могут идти абсолютно все товары из Европы, которые сейчас не могут напрямую попасть в Россию автомобильными и морскими артериями.

Не имея возможности разгружаться в Европе, суда направляются в морские терминалы Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Марокко и других стран. За несколько месяцев действия эмбарго тоненькие дизельные ручейки, текущие из России в эти страны, превратились в полноводные реки.

Также активно российские танкеры перегружают нефть в греческих бухтах - замечены возле побережья о. Каристиос, - там же где ранее суда Трансморфлота перекачивали иранскую нефть, в районе острова Эвбея, в заливе Лаконикос. Аналогичная деятельность наблюдалась неподалеку Сеуты, испанского анклава на севере Африки, а также возле Канарского архипелага, Азорских островов и у Кабо-Верде.

Интересно, что не только Китай и Индия заинтересованы в том, чтобы Россия не останавливала свою добычу при нефтяном эмбарго ЕС и сумела перенаправить ее на другие рынки сбыта. В этом заинтересована и сама Европа, и США, страдающие из-за топливного кризиса из-за подорожания мировой нефти. Если Россия снизит добычу нефти, тогда пострадают все страны-импортеры. Потому что вся нефть, оставшаяся на рынке, станет еще дороже. Наверное, именно поэтому Украину начали сдерживать в разрушительных ударах по российским НПЗ.

Кстати, 7 декабря 2023 г. Россия заявила о поставках российских нефтепродуктов из порта Новороссийск прямо на... военно-морскую базу Норфолк, на которую базируются сразу четыре ударные авианосные группы ВМС США.