В России придумали новый 'украинско-британский след' в теракте в 'Крокусе': что с ним не так

Москва начала распространять фейк о том, что наиболее вероятным организатором теракта в Крокус Сити Холл в Москве может быть чеченский боевик Абдулхаким Шишани, которому российские пропагандисты приписывают связи с разведкой Великобритании. Он якобы из Украины координировал общие действия "украинских и чеченских диверсантов". Таким образом Кремль надеется оказать давление на Лондон, однако против этой версии есть один нюанс – Шишани со своим подразделением участвует в боях на Белгородщине.

В частности, разогнать новый фейк об "украинском следе" пытаются рупоры Кремля Маргарита Симоньян и Александр Коц. Согласно утверждениям пропагандистов, Шишани связан как с ИГИЛ, так и с британской разведкой Ми-6.

Этот факт Кремль хочет использовать как элемент давления на Великобританию: если Лондон начнет опровергать эту версию, россияне планируют обнародовать перехват разговоров, подтверждающих участие Шишани в теракте, рассказали OBOZ.UA источники, осведомленные с ситуацией.

В свою очередь это станет основанием для обвинения Запада в поддержке глобального терроризма, а значит, РФ может переформатировать "СВО" на "антитеррористическую операцию".

Однако против российской версии об "украинско-британском следе" свидетельствует один нюанс.

Абдулхаким Шишани со своим подразделением прямо сейчас участвует в боях в Белгородской области. Вместе с российскими повстанцами они пытаются освободить от путинской оккупации западные регионы РФ, рассказали источники.

Так что вариант, согласно которому подразделение Шишани перебрасывают из Белгородской области на МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога) для совершения теракта в ТЦ, выглядит максимально нелогичным и практически неосуществимым логистически.

То есть, по словам источников, версия кремлевской пропаганды, которую они пытаются вбросить в информпространство – очередная составляющая "белого шума". Этим Москва пытается отвлечь внимание от главного: именно Путин и его спецслужбы устроили теракт в "Крокус Сити Холл" как основание для максимальной мобилизации в РФ на еще большую агрессию.

Кто такой Абдулхаким Шишани

Абдулхаким Шишани (по паспорту Руслан Ажиев) – один из лидеров чеченских боевых формирований, ветеран Второй российско-чеченской войны, командовал центральным фронтом армии Ичкерия.

С 2013 участвовал в войне в Сирии на стороне сирийской оппозиции против режима Башара Асада. С октября 2022 года участвует в войне с РФ на стороне Украины.

В марте 2024 года, когда российские повстанцы объявили об операции в Белгородской области, Абдулхаким Шишани заявил об участии своего подразделения в боях на границе РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 пострадали.

– Москва активно пытается обвинить в теракте в "Крокусе" Украину. В Следкоме РФ заявили, что причастных к стрельбе поймали в Брянской области якобы по пути в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ РФ.

– Диктатор Владимир Путин молчал почти сутки после теракта в "Крокусе", после чего обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых.

– Посол Беларуси в РФ заявил, что подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на границе России с Беларусью.

– В ГУР рассказали, что слова Путина не выдерживают никакой критики и очень многое указывает на то, что спецслужбы РФ не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли способствовать ему.

– В США отвергли возможность причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл" и возложили ответственность за произошедшее на ИГИЛ. Спикер МИД РФ Мария Захарова выдала, что любое оправдание Киева со стороны Вашингтона "должно рассматриваться как улика".

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