Ненависть растет с каждым днем: в России устроили террор мигрантов, которых считают "хуже украинцев"

Расстрел посетителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле" запустил волну ужесточения миграционной политики в РФ. Власти страны-агрессора начали не просто пересматривать условия нахождения иностранцев в России, а облавами и депортацией спровоцировали самый настоящий террор уже в отношении мигрантов из Центральной Азии, а также собственных граждан с "не такой" внешностью. Причем ситуация обостряется с каждым днем.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Накал страстей

Со времени нашумевшего теракта в "Крокус Сити Холле", исполнителями которого оказались таджики, прошло более полутора месяцев, однако волна ненависти к мигрантам не пошла на спад. Более того, российские власти с завидным постоянством подливают масло в огонь.

Ежедневно проходят облавы на якобы нелегальных мигрантов, однако это только повод. На самом деле МВД, ФСБ и прочие силовые структуры по отмашке сверху кошмарят и тех таджиков, узбеков, киргизов, кто имеет вид на жительство в РФ, а также тех, кто получил российское гражданство.

Еще один повод для таких "зачисток" – якобы борьба с терроризмом и серьезная криминогенная ситуация. Генпрокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации озвучил количество преступлений, якобы совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами. По его словам, оно выросло в 2023 году аж на 75%.

Но тогда вопрос: почему российские правоохранительные органы проспали такой рост преступности (если цифра верна) и почему до теракта в Подмосковье никто ничего не делал? Вопрос скорее риторический.

Главное не выйти на самих себя

Облавы сегодня проходят во всех уголках России, где работают граждане стран Центральной Азии. Например, на днях на рынке Красноярска в ходе полицейского рейда задержаны 135 мигрантов из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Всех проверили по информационным учетам и на причастность к совершению правонарушений и преступлений, а еще взяли образцы эпителия. Также российские силовики провели так называемые профилактические беседы, "направленные на недопущение совершения противоправных деяний и нарушений миграционного законодательства". Правда, после этого иностранцы оказались еще и избиты.

А вот таджикам, недавно вступившим в гражданство РФ, "бонусом" были вручены уведомления на постановку на воинский учет. Простым языком – после явки в комиссариат их всех отправят воевать против украинцев. И это стало уже распространенной практикой в России.

Много облав проходит и в мечетях, что вызвало в РФ волну недовольства мусульман. Один из свежих примеров – 3 мая сотрудники СОБР оцепили Читинскую соборную мечеть, подогнали автобус и стали паковать "инородцев".

Добрались облавы и до оккупированного Россией украинского Мариуполя. Город буквально наводнен гастарбайтерами из Центральной Азии, многие из которых уже перевезли туда свои семьи. Причем такая ситуация была срежиссирована оккупантами, чтобы "разбавить" местное население. А тут внезапно российские силовики обнаружили в Мариуполе "нелегалов", которых теперь грозит "выдворение за пределы РФ".

На самом деле "нелегально" проехать в Мариуполь, и тем более там работать, – нереально (учитывая количество КПП и тщательную фильтрацию, которую проводят ФСБшники). Потому эта "отработка" Мариуполя – просто большая показуха.

Запрет и депортация

Уже в ряде регионов РФ мигрантов лишили возможности заниматься тем или иным видом деятельности. На днях к этой практике присоединилась Курская область, губернатор которой подписал постановление о запрете мигрантам работать таксистами. Причем в этот раз российские власти прикрылись "волеизъявлением россиян": среди проголосовавших 42 тысяч жителей области запрет поддержало 82%.

А Саратовская область закрыла для мигрантов вакансии не только в транспорте/такси, но и в общепите (это касается ресторанов, заведений самообслуживания, предприятий питания, работающих навынос).

Некоторые регионы уже стали испытывать нехватку трудовых мигрантов, однако власти это замалчивают. Расчет на то, что россияне будут горбатиться по 12 часов на стройке или доставлять грузы за копеечную зарплату, конечно же, не оправдался.

Тем временем граждан Таджикистана уже начали массово депортировать из РФ. Например, после многодневного пребывания в российском аэропорту "Внуково" выслали около тысячи таджиков. МИД республики порекомендовал своим гражданам не посещать Россию в ближайшее время.

О проблемах со въездом в РФ говорят и таджики, которые пытались въехать со стороны Казахстана на автотранспорте. Российские пограничники сообщили, что будут пропускать исключительно детей до 14 лет и мужчин старше 60. Остальных тщательно досматривают, изучают телефоны, обыскивают и разворачивают обратно. Таджики это назвали ни чем иным, как дискриминацией.

Также массово не пускают в РФ киргизов и узбеков. МИД Кыргызстана уже рекомендовал гражданам не посещать Россию без веских оснований. А ситуация с демонизацией таджиков в России привела к тому, что МИД этой страны вызвало посла России и вручило ему ноту протеста.

О том, что ситуация в ближайшее время изменится, говорить не приходится. Даже наоборот: градус ненависти в РФ только растет. На улицах все чаще происходят стычки, причем достается не только мигрантам, но и гражданам РФ с "восточной внешностью". Всех их поголовно обозленные россияне называют "хуже украинцев". А в итоге это только накаляет обстановку внутри России – недалеко и до бунтов.