Иран предупреждал Россию об угрозе теракта на ее территории к стрельбе в 'Крокус Сити Холл' − Reuters

Российские власти получили от Тегерана предупреждение о возможном массовом теракте на своей территории перед трагическими событиями в концертном зале под Москвой в прошлом месяце. США также заранее предупреждали Кремль о предполагаемом нападении, но Москва не доверяла намерениям Вашингтона.

Об этом пишет Reuters. Такую информацию подтвердили три источника, знакомых с этим вопросом.

"За несколько дней до атаки в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, которая была получена во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране", – сообщил Reuters один из источников.

В январе Иран арестовал 35 лиц, в том числе командира базирующегося в Афганистане отделения ИГИЛ-Хорасан (ISIS-K), который, по его словам, был связан с двойными взрывами 3 января в городе Керман, в результате которых погибли почти 100 человек.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники в разведке США сообщили, что ИГИЛ-К совершила как атаки 3 января в Иране, так и теракт 22 марта в Москве.

Москва и Тегеран, находящиеся под санкциями Запада, углубили военное и другое сотрудничество во время двухлетней войны в Украине.

Исламское государство когда-то оккупировало значительные территории Ирака и Сирии, установив господство террора и вдохновляя нападения террористов в западных странах, но было объявлено побежденным в 2017 году.

Однако ИГИЛ-К, названная в честь "Хорасана" – старого названия региона, охватывающего части Ирана, Туркменистана и Афганистана, быстро завоевала репутацию благодаря чрезвычайной жестокости.

Второй источник, также пожелавший сохранить анонимность из-за деликатности вопроса, сообщил, что в информации, которую Тегеран предоставил Москве о предстоящем нападении, "не было конкретных деталей относительно времени и точной цели операции в России", – сообщил второй источник.

Третий источник, высокопоставленный сотрудник службы безопасности, сказал: "Поскольку Иран был жертвой террористических атак в течение многих лет, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

Отвечая на вопрос о сообщениях Reuters, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "ничего об этом не знает".

Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос прокомментировать эту историю. Белый дом также не комментировал этот вопрос.

Источник, знакомый с данными разведки США по поводу предстоящей атаки в России, заявил, что она базируется на перехвате "разговоров" боевиков ИГИЛ-К.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли не менее 133 человек, еще около 150 пострадали.

Российская пропаганда активно пытается обвинить в теракте в "Крокусе" Украину. В Следкоме РФ заявили, что причастных к стрельбе поймали в Брянской области - якобы пытались сбежать в Украину. О "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ РФ.

А российский диктатор Владимир Путин, молчавший почти сутки после теракта, заявил, что подозреваемые якобы "двигались в сторону Украины" и обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых. Причем в своем выступлении за несколько дней до теракта он заявил, что предупреждения Запада о любых потенциальных нападениях на Россию являются частью "попытки запугать и дестабилизировать нашу страну".

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемые в теракте в "Крокус Сити Холл" были задержаны на белорусско-российской границе.

В ГУР Минобороны Украины ответили, что заявление Путина не выдерживает никакой критики и очень многое указывает на то, что спецслужбы РФ не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли способствовать ему.

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