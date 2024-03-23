Террористов из 'Крокуса' задержали на российско-беларуской границе, – посол Беларуси в РФ

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл" не дали сбежать через беларуско-российскую границу. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".

Соответствующее заявление Крутой озвучил в ходе разговора с журналистами 23 марта, передают беларуские СМИ. По его словам, беларуские спецслужбы помогали РФ выполнить задачу не дать уйти террористам через границу.

"Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель КГБ (Беларуси. – Ред.) находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности", – сказал посол.

Отметим, российская пропаганда активно пытается обвинить в теракте Украину, а в СК РФ заявили, что в Брянской области якобы поймали причастных к стрельбе – якобы те пытались бежать в Украину на машине, которая была объявлена в розыск по всей РФ. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ.

Глава Кремля Владимир Путин, который молчал почти сутки после стрельбы в "Крокус Сити Холл", днем в субботу назвал произошедшее "кровавым и варварским терактом" и заявил, что подозреваемые якобы "двигались в сторону Украины".

В ГУР Минобороны Украины ответили, что заявление Путина не выдерживает никакой критики. А то, что версия с "украинским следом" продвигается, несмотря на ее абсурдность, может свидетельствовать, что в теракте замешаны спецслужбы России.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По меньшей мере известно о 150 погибших.

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