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Террористов из "Крокуса" задержали на российско-беларуской границе, – посол Беларуси в РФ

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
2,1 т.
Террористов из 'Крокуса' задержали на российско-беларуской границе, – посол Беларуси в РФ

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл" не дали сбежать через беларуско-российскую границу. По его словам, в Беларуси введены "максимальные меры безопасности".

Соответствующее заявление Крутой озвучил в ходе разговора с журналистами 23 марта, передают беларуские СМИ. По его словам, беларуские спецслужбы помогали РФ выполнить задачу не дать уйти террористам через границу.

Террористов из "Крокуса" задержали на российско-беларуской границе, – посол Беларуси в РФ

"Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель КГБ (Беларуси. – Ред.) находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности", – сказал посол.

Отметим, российская пропаганда активно пытается обвинить в теракте Украину, а в СК РФ заявили, что в Брянской области якобы поймали причастных к стрельбе – якобы те пытались бежать в Украину на машине, которая была объявлена в розыск по всей РФ. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ.

Глава Кремля Владимир Путин, который молчал почти сутки после стрельбы в "Крокус Сити Холл", днем в субботу назвал произошедшее "кровавым и варварским терактом" и заявил, что подозреваемые якобы "двигались в сторону Украины".

В ГУР Минобороны Украины ответили, что заявление Путина не выдерживает никакой критики. А то, что версия с "украинским следом" продвигается, несмотря на ее абсурдность, может свидетельствовать, что в теракте замешаны спецслужбы России.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По меньшей мере известно о 150 погибших.

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