В России якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в 'Крокусе'

В Брянской области России задержали беглецов, предположительно причастных к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall в российском Подмосковье. Автомобиль из ориентировки был остановлен в Брянске.

Четверо находившихся в нем мужчин бросились бежать, пишут росСМИ. Двоих удалось задержать. С ними работают российские силовики. Двое других скрылись.

Медиа отмечают, что говорить о причастности этих лиц к теракту в Крокусе – преждевременно.

В то же время, пропагандистские Telegram-каналы опубликовали ориентировку на четырех из шести человек, находящихся в розыске по подозрению в совершении теракта в концертном зале. Все они – граждане Таджикистана, зарегистрированные в Ярославской, Ивановской и Самарской областях:

– Шохинджонн Сафолзода, 21 год;

– Рустам Назаров, 29 лет;

– Махмадрасул Насридинов, 37 лет;

– Ривожин Исмонов, 51 год.

Они скрылись на автомобиле "Рено Symbol" белого цвета, который и остановили в Брянской области.

Отмечается, что автомобиль якобы не остановился по требованию силовиков в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, поэтому они расстреляли транспортное средство. Машина перевернулась.

Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается.

В машине якобы нашли пистолет "ПМ", магазин к автомату "АКМ" и паспорта граждан Таджикистана.

Напомним, утром 23 марта в сети показали первые кадры из концертного зала Crocus City Hall, где накануне произошел теракт и пожар. Наутро следующего дня там продолжают выносить тела. Число жертв возросло до 83 человек, еще 183 человека пострадали.

На опубликованных фото и видео видно, что верхние этажи здания уничтожены до основания. Внутри осталось только пепелище.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские пропагандисты пытались доказать, что к теракту в подмосковном Крокус Сити Холле якобы причастна Украина. Они распространили информацию о том, что на стоянке у концертного зала проверяли "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца".

– В МИД Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холли", которые начали раздаваться от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они спланирована провокацией Кремля.

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