За две недели до стрельбы: США предупреждали Россию о террористическом нападении именно в 'Крокус Сити Холле' – WP

Соединенные Штаты Америки за две недели до теракта в пригороде Москвы 22 марта предупреждали российские власти о том, что нападение, вероятно, произойдет именно в "Крокус Сити Холле". Впрочем, Россия предупреждением слегка применила и не приняла меры по предотвращению нападения.

Более того, после того, как теракт произошел, российские чиновники начали активно обвинять в нападении "ИГИЛ-К" Украину и обвинять США в том, что их предупреждение было "слишком общим". О ранее неизвестных деталях рассказывает The Washington Post.

"Более чем за две недели до того, как террористы устроили кровавое нападение в пригороде Москвы, правительство США сообщило российским чиновникам, что "Крокус Сити Холл", популярная концертная площадка, является потенциальной мишенью, по словам американских чиновников, знакомых с ситуацией", – пишет издание .

Предупреждение, по данным WP, было максимально конкретным, что подчеркивает уверенность США в том, что "Исламское государство" готовило атаку, угрожающую большому количеству мирных жителей. Однако в России предпочитают утверждать, что в этом предупреждении им не хватило конкретики, чтобы предотвратить нападение.

В то же время издание ставит вопрос о причинах, по которым российские власти не сделали ничего для защиты "Крокус Сити Холла", получив предупреждение о том, что он с высокой долей вероятности станет мишенью для атаки. Удивление вызывает и то, что после заявления ячейки "Исламского государства" "Вилаят Хорасан" о том, что за терактом стоят именно они и утверждения США о том, что именно эта группировка "несет исключительную ответственность" за теракт – российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки перевести вину на Украину.

"Нападение еще больше подорвало образ силы и безопасности, который российский лидер стремится передать, и обнажило фундаментальные слабости в аппарате безопасности нации, съеденного более чем двухлетней войной в Украине. По мнению аналитиков и наблюдателей за российской политикой, силовики Путина, похоже , больше озабочены тем, чтобы заставить замолчать политическое инакомыслие и оппозицию президенту, чем искоренять террористические заговоры. Сам российский лидер публично отверг предупреждение США всего за три дня до нападения 22 марта, назвав их "откровенным шантажом" и попытками "запугать и дестабилизировать наше общество", – отмечает издание.

Журналисты обратились к комментариям о том, о чем именно предупреждали США Россию, к официальным лицам. Однако представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев, а в Кремле и вовсе проигнорировали запрос The Washington Post.

Публично же на днях глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что информация, полученная Москвой от Вашингтона, являлась "слишком общей и не позволяет нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление". Он также уверяет, что Россия после предупреждения якобы "приняла соответствующие меры по предотвращению" нападения. Однако этому утверждению противоречат как видео изнутри концертного зала, где видно, что боевики действуют, не встречая никакого сопротивления, так и тот факт, что к месту теракта российские силовики ехали по меньшей мере час, а затем еще более 30 минут не могли решиться зайти в здание, где уже не было нападавших.

Издание добавляет, что обычно в рамках выполнения "обязанности предупреждать" о возможных террористических атаках, США не делятся информацией о конкретных целях с государством, отношения с которым являются напряженными, ведь это ставит под угрозу источники и способы получения информации. Однако здесь было сделано исключение, поскольку потенциальная опасность угрожала американцам в России. Именно поэтому 7 марта посольство США сделало публичное заявление, что "отслеживает сообщения о том, что у экстремистов ближайшие планы нацелиться на большие скопления людей в Москве, включая концерты", и посоветовало гражданам США "избегать больших собраний в течение следующих 48 часов".

За день до этого предупреждение получили российские силовые структуры.

"Несмотря на отсутствие эффективной безопасности в Crocus City Hall, есть признаки того, что российское правительство, по крайней мере сначала, серьезно восприняло предупреждение Вашингтона, включавшее информацию о планах "Исламского государства" атаковать синагогу, по словам одного американского чиновника. На следующий день после того, как Москва получила эту информацию, ФСБ объявила, что предотвратила нападение "Исламского государства" на синагогу в Москве", – пишет издание.

Также The Washington Post приводит слова несовершеннолетнего Ислама Халилова, который в вечер нападения работал в гардеробе "Крокус Сити Холл". Он рассказал, что вскоре после публичного предупреждения посольства США в России о вероятности терактов об этом же предупредили и сотрудников "Крокуса", проведя для них инструктаж о том, как действовать в случае нападения.

"Нас предупредили о том, что могут быть теракты, и нам дали указания, что делать и куда везти людей", – рассказал Халилов в интервью одному из российских журналистов, добавив, что на месте были ужесточены проверки безопасности, в частности, с привлечением служебных собак.

"Почему усиленные меры безопасности не поддерживали после первоначального предупреждения, остается непонятным. Вполне возможно, что российские службы безопасности, не увидев никакого нападения в дни вскоре после 7 марта, предположили, что информация США была неверной, и ослабили свою бдительность, допустили некоторые официальные лица США", – пишет издание.

В то же время Путин на встрече с высшим руководством ФСБ 19 марта публично высмеял предупреждение США о подготовке теракта в Москве, по его словам, важнейшей работой для "федералов" является "СВО", ведь, в представлении Путина, украинцы ничем не отличаются от террористов и представляют прямую угрозу России.

"Неонацистский киевский режим также перешел к террористической тактике", – сказал Путин, обвинив украинцев в "попытках завербовать исполнителей диверсионно-террористических атак против критической инфраструктуры и общественных мест в России".

Этой же линии он решил придерживаться и после задержания подозреваемых в нападении. И сам диктатор, и ряд высокопоставленных чиновников РФ упорно утверждают, что именно Киев нанял боевиков и разработал для них план побега в Украину после совершения нападения. И то, что это категорически отрицают в Украине и США, отсутствие каких-либо доказательств, признание причастности к теракту "Идил-К" – не заставило Кремль отказаться от намерений "повесить" нападение на Украину.

Напомним, накануне в ISW констатировали, что Служба внешней разведки РФ активизировала усилия по обвинению Украины в теракте в "Крокусе" 22 марта. В стране-агрессоре категорически отрицают любую причастность к нападению "Исламского государства", боевики которого взяли на себя ответственность за теракт. И такая зацикленность Кремля на том, чтобы возложить вину на Киев, представляет угрозу безопасности для самой РФ, считают аналитики.