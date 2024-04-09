Следственный комитет России открыл уголовное дело по финансированию терроризма против украинской нефтегазовой компании Burisma. Именно она в последние годы оплачивала теракты на территории РФ, считают в комитете.

Российские следователи возбудили указанное дело после соответствующего обращения депутатов госдумы. Последние утверждают, что финансирование терроризма в РФ проводят "высокопоставленные чиновники США и стран НАТО".

"Установлено, что деньги, которые поступали через коммерческие организации, действующие на территории Украины, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", в течение последних лет использовались для совершения террористических актов в Российской Федерации, а также за их пределами с целью устранения выдающихся политических и общественных деятелей", – заявил комитет.

Следком также рассказывает о "поступлении и дальнейшем перемещении денег в размере нескольких миллионов долларов США, в том числе из числа работников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада".

Интересно, что российская организация не уточняет, почему к ней обращались депутаты. Напомним: российские "законодатели" обратились к следкому после теракта в "Крокусе". Но фактически версия СК отрицает версию Кремля о причастности Украины к упомянутым событиям, потому что Burisma, по их утверждению, финансировала "устранение выдающихся политических и общественных деятелей", а не расстрел ценителей "Пикника".

Чем известна Burisma?

Несмотря на ряд скандалов, Burisma остается крупнейшим частным газодобывающим предприятием в Украине. Ее президент и основатель (на фото) эксминистр экологии Николай Злочевский. Он в 2014 году покинул Украину, когда компанию подозревали в уклонении от налогов, отмывании средств и хищении государственных ресурсов.

Также Burisma известна тем, что после побега Злочевского в компании был создан совет директоров, в который вошел Хантер Байден, сын действующего президента США.

Хотя компанию Burisma упоминают и по делу с попыткой дачи "самой большой в истории Украины взятки", на самом деле она к тем событиям не имеет отношения. Напомним, что руководителя САП Назара Холодницкого пытались подкупить в 2020 году - ему давали 6 млн $ за закрытие уголовного дела. А компанию упомянули только потому, что одним из фигурантов является Злочевский.

Также Burisma упоминали в 2019 году, когда российские хакеры взломали серверы компании в поисках компромата на Байдена-старшего. Исполнителями взлома считают генштаб России и частных хакеров из Fancy Bear.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве была "канализационная тревога". Дело в том, что украинские хакеры разрушили ИТ-инфраструктуру российского АО "Москоллектор." Компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей в столице страны-агреосра.