Служба внешней разведки РФ активизировала усилия по обвинению Украины в теракте в 'Крокусе' – ISW

Служба внешней разведки России (СВР) активизирует усилия по ложному обвинению Украины в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. В стране-агрессоре намеренно отрицают какую-либо ответственность или причастность к нападению "Исламского государства", боевики которого признались в содеянном.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там продолжают считать, что такая зацикленность Кремля на том, чтобы возложить вину на Киев, представляет угрозу безопасности для самой РФ.

Так, 1 апреля СВР необоснованно заявила, якобы США пытаются скрыть предполагаемую ответственность Украины за нападение в "Крокусе", в том числе возлагая ответственность на афганское отделение ИГИЛ – "ИГ-Хорасан".

Министерство иностранных дел РФ недавно потребовало, чтобы украинские власти "арестовали и экстрадировали людей, причастных к теракту под Москвой" и более широкому спектру предполагаемых "террористических" атак в России.

В ISW продолжают с высокой степенью уверенности оценивать, что ИГИЛ организовало атаку на "Крокус Сити Холл", и до сих пор не обнаружили независимых отчетов или доказательств того, что кто-то другой, кроме этих террористов, был ответственен за нападение или помогал им.

"Кремль, вероятно, намерен извлечь выгоду из внутреннего страха и гнева по поводу нападения и надеется, что восприятие причастности Украины и Запада к нему, а также более масштабным предполагаемым террористическим атакам в России, увеличит внутреннюю поддержку россиянами войны против Украины", – оценили аналитики.

Накануне агентство Reuters, ссылаясь на три источника, сообщило, что перед нападением на "Крокус Сити Холл" Иран предупреждал Россию о возможной "крупной террористической операции" в неустановленную дату. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков и посол РФ в Афганистане Замир Кабулов опровергли эти данные.

Аналитики выразили убеждение, что российское правительство продолжит отрицать любые сообщения о том, что Кремль получил предупреждение о потенциальном теракте в "Крокусе", чтобы снять вину со своих правоохранительных органов, скрыть провалы своей разведки и переключить все обвинения на Украину.

К примеру, в МИД РФ объявили о работе над лишением Талибана статуса признанной в России террористической организации. Более того, Москва пригласила Талибан принять участие в российско-исламском мировом форуме, который пройдет 14-19 мая в Казани (Республика Татарстан).

"Чрезмерная зацикленность Кремля на том, чтобы возложить вину за нападение в "Крокус Сити Холл" на Украину, а не на борьбу с вполне реальными и необходимыми террористическими угрозами, вероятно, продолжит представлять угрозу безопасности для самой России в долгосрочной перспективе", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые кремлевские версии теракта в "Крокусе" не выдерживают критики. В стране-агрессоре заявляют не только об "украинском следе", но и приплетают к нападению таджиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!