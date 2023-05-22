В России в ДТП попала машина патриарха РПЦ Кирилла, есть пострадавший: момент аварии попал на видео

В Москве ранним утром 22 мая автомобиль главы РПЦ Кирилла попал в ДТП. "Аурус" Кирилла врезался в "Вольво", есть пострадавший.

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Был ли в "Аурусе" сам патриарх РПЦ неизвестно. Об этом пишут российские паблики.

Согласно сообщению, автомобиль "Аурус", принадлежащий Кириллу, спровоцировал аварию в центре Москвы.

"Авария произошла в 6:30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Автомобиль "Вольво" выезжал из переулка, когда в него врезался "Аурус". В результате столкновения машин пострадал один человек, но от госпитализации он отказался. Был ли сам патриарх в автомобиле — пока неизвестно", – сообщает один из российских пабликов.

В сети также появилось фото с места ДТП.

Позже в сети также опубликовали видео, на котором виден момент столкновения.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Чехия ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла. Он попал в санкционный список страны за оправдывание зверств РФ в Украине.