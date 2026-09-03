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Виталий Шапран
Виталий Шапран
Член Украинского общества финансовых аналитиков

Блог | Российская банковская система рушится, но "беспокоиться не о чем"

Акции банка ВТБ в России достигли дна
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ВТБ проводит кризисный аутотренинг для самого себя. 

На прошлой неделе российский ВТБ вновь начал публично рассуждать о своей безрисковой деятельности с Wildberries и пытался вселить в рынок оптимизм.

28 августа ВТБ Банк заявил, что не ожидает значительного увеличения резервов из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов. Аргументация, откровенно говоря, очень слабая, поскольку сам WB в масштабах кредитного портфеля ВТБ, возможно, и не представляет системного риска, а вот продавцы и другие партнеры WB, которых ВТБ активно загонял на обслуживание, действительно станут проблемой, и не только для ВТБ.

Чуть позже ВТБ решил сделать еще одно позитивное заявление о том, что он якобы "не видит оснований для беспокойства из-за влияния паузы с облигациями федерального займа (ОФЗ) на уровень ликвидности банков".

И действительно, о чем ВТБ беспокоиться? Здесь беспокоиться нужно Минфину рф, потому что из-за оттока средств россиян из банков в наличные ликвидность даже крупных банков упала настолько, что уже даже не за что покупать облигации федерального займа (ОФЗ).

Эту проблему уже признали в Сбербанке рф, но ВТБ в своем репертуаре.

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