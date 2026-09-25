Согласно норманской религии, Русь привез на Русь некто Рюрик не ранее 862 года.

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Лидер всех норманистов, академик Путин, так и сказал Карлсону:

– "Такер, внимание, 862 год – ключевая дата русской истории: в этот год в Новгород прибыл скандинав Рюрик и основал Русские княжества – Новгород, Москву, Леминград и маааахонькую деревушку Киев".

Сейчас каждый "ватный" россиянин уже хорошо вооружен этим бредом и быстро наговорит вам, что Русь началась с Ладоги, а не с вашего Киева, который вообще был завоёван русами.

По сути, норманисты придумали дату, которую вставили в календарь, и объявили, что именно в этот день диспетчер Карлос создал Русь.

Но мы именно это самое сильное место сделаем самым слабым местом норманизма и ударим прямо по нему. Ведь если доказать, что Русь уже существовала до её создания Рюриком в 862 году, то и весь норманизм развалится.

Главные истории дня

Существование Руси до 862 года подтверждает ряд конкретных источников.

• Жизнь Георгия Амастридского (написанная не позднее 842 года) – о рейде русов, народа, "который всем давно известен", на византийское, южное побережье Черного моря. Автор пишет, что у русов – таврические, а не чьи-то другие, обычаи.

• Бертинские хроники (839 г.) – о народе русь, у которого уже существует государственность, у них есть каган (rex = король). Этот каган предложил мир императору Византии.

• Ибн-Хордадбех (844-848 гг.) – четко сообщает о происхождении народа русь: они представляют собой этнос, причем славянский. Говорят на славянском языке. Также он рассказывает об их грандиозной экономике, сверхмощном государственном аппарате, способном организовывать экспедиции и прокладывать торговые пути вплоть до Багдада. Также он упоминает о наличии флота, что исключает какую-либо необходимость учиться морскому делу у вымышленных скандинавских "руотсей" (такая доминирующая версия существовала у норманистов ещё в XIX веке).

• Наличие флота у полян подтверждает археология: металлическая пластинка из огромного полянского городища Родень (на реке Рось). На ней местный патриотичный мастер возвеличил воинов-защитников: полянские воины на фоне своего города и кораблей. А патриотизм – это и есть доказательство зрелого самосознания. Этот факт подтверждает "Русская летопись": в части об основании Руси она называет полян "мужи мудрые и смышливые".

• Баварский географ (не позднее 840-х гг.) – географическое положение Руси: автор помещает народ русь (Ruzzi) не где-то "на севере", а рядом с Caziri (хозарами). Автор идеально знает географию Украины, перечисляет все племена и народы, проживающие у нас.

• Константинопольский патриарх Фотий, венецианский летописец Иоанн Диакон, папа римский Николай I – сообщают о великом походе Руси на Константинополь в 860 году. Народ русов у них – это "народ скифов". Не "свеи".

• Аль-Якуби пишет о существовании в 853–854 годах славянского царства (Сахиб-ар-Сакалиба) в треугольнике между Византией и Хозарией. Царь славян по статусу равен двум другим царям.

• Аль-Масуди сообщает, что русы – это народ, а не какая-то торговая восточно-индийская компания. Географически он также помещает русов на берег Черного моря. В то время как вымышленный Рюрик Новгородский никому из современников не известен, автор знает о "царе славян Ад-Дире".

• Жизнь Константина Философа (того самого, что славянский просветитель Кирилл, брат Мефодия) – 858 год: у русов уже существует письменность. Также говорится, что письменность русов – славянская. Он нашел в Херсонесе Евангелие и Псалтирь, "написанные рускими буквами". И язык этот не готский и не шведский. Он очень быстро в нём разобрался, "сравнивая слова и буквы этого языка со своим языком".

Все эти источники: 1) существуют до "ключевой даты", 2) взаимно подтверждают друг друга, 3) являются достоверными, четкими, конкретными, не размытыми и не запутанными, ни в чем не противоречат друг другу при перекрестном сравнении, 4) подрывают все попытки перемещать Русь в пространстве и времени.

Причем слово "русь" и этноним "русь" по состоянию на 800-е годы уже являются традиционными для нашей территории на протяжении веков. Есть ещё более ранние источники о:

• росомонах ("росы-люди", "росы-мужчины") у Иордана (IV в.).

• "народ эРос" (Hros или Hrus) у Псевдо-Захарии: "в землях гунских", "в глубине от булгар и оногуров", это "люди-гиганты" (с).

• Прокопий Кесарийский сообщает, что именно там, где Псевдо-Захария помещает народ Hros, "к северу от утигуров занимают земли бесчисленные племена антов". То есть можно сделать вывод: Hros -> люди-гиганты -> анти.

Наша задача – просто запомнить список источников. И отвечать этим списком на все попытки украсть у вас Русь.

Желательно также прочитать и осмыслить сами источники. Ведь тогда вы увидите еще и скрытые взаимосвязи между ними. Это полезно, потому что российские норманисты в свое время потратили очень много времени и тщательно прописали различные "опровержения" для каждого из этих источников. Они подменили их "объяснениями", почему вы должны верить не своим лживым глазам, а их честным словам. Но если знать все эти источники, то начнешь даже видеть, как смешно "опровержение" одного отдельного источника начинает противоречить "опровержению" другого.

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