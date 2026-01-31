Увеличен импорт электричества и не только: Зеленский сообщил о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. Видео
Работала бригада "Помста": появилось видео, как тяжелый дрон разносит вдребезги вражескую технику среди белого дня. Видео
Враг применил тактику инфильтрации: Силы обороны юга опровергли заявления оккупантов о захвате Терноватого на Запорожье
Защитники удержали позиции, нанесли врагу потери и даже пополнили обменный фонд
Оккупанты атаковали позиции пограничников на Черниговщине и расстреляли пленных: появились данные о преступлении врага
"Любила жизнь и своих деток": на Киевщине попрощались с женщиной, которую вместе с мужем убил российский дрон. Фото
Светлана Черновол строила планы на будущее и упорно работала над их воплощением в жизнь