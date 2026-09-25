Украинские удары по НПЗ открыли сезон дефолтов на рынке облигаций в рф.

Видео дня

4 сентября российская компания "ЕвроТранс" фактически объявила дефолт по всему массиву публичного долга (десять выпусков биржевых и "зеленых" облигаций). Кроме того, с середины июля компания перестала раскрывать информацию о выкупе "народных" облигаций, которую публиковала еженедельно.

Безрадостную для инвесторов "ЕвроТранса" картину дополнила новость о задержании председателя совета директоров и крупного акционера компании Игоря Мартышова, а также ряда топ-менеджеров оператора по делу о хищении топлива вместе с высокопоставленными сотрудниками московской полиции.

Дефолт компании "ЕвроТранс" оказался не простым: 90% владельцев облигаций компании составляло население рф. Восстановить работу компании "ЕвроТранс" после ареста её руководства уже не получится.

Главные истории дня

Будем с вами откровенны: причиной дефолта "ЕвроТранс" стал кризис на топливном рынке.

Сначала их дожали меры Минтопэнерго рф, затем – Федеральной антимонопольной службы, а потом для поддержания рентабельности топ-менеджерам "ЕвроТранс" пришлось воровать топливо у московской полиции по договоренности с высокопоставленными полицейскими.