На днях президент Украины Владимир Зеленский, со ссылкой на данные разведки, заявил, что страна-оккупант готовит новую масштабную волну мобилизации на осень 2026 года. Глава государства подчеркнул, что Кремль планирует провести ее сразу после имитации парламентских выборов в Государственную Думу РФ, которые запланированы на 18–21 сентября.

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За словами президента України, російський диктатор планує мобілізацію від 300 до 500 тисяч осіб до кінця 2026 року, а також аналогічну кількість новобранців закладає на наступний рік.

Утім, Кремль не оголошуватиме мобілізацію відкрито, оскільки боїться реакції власного суспільства, яке згідно з внутрішніми опитуваннями виступає проти примусового призову. План Путіна полягає в тому, щоб через кишенькові партії на "виборах" зобразити нібито тотальну підтримку війни росіянами, після чого запустити приховані мобілізаційні механізми.

За інформацією української розвідки, станом на серпень 2026 року фіксуються ознаки підготовки та посилення загальної мобілізаційної готовності в рф. Юридичною базою для цього залишається чинний указ про мобілізацію, підписаний російським диктатором ще у 2022 році,але який досі не скасовано.

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Можливу нову хвилю мобілізації пов"язують з тим, що наявний темп рекрутингу перестав повністю покривати втрати на фронті. "За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина", – наголосив президент.

Загальний мобілізаційний резерв (мобілізаційний ресурс) рф оцінюється українською та міжнародними розвідками у межах від 23,5 до 25 мільйонів осіб. Це той максимум громадян, які підлягають призову, мають військово-облікові чи суміжні спеціальності та теоретично можуть бути залучені до збройних сил.

Варто відзначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія вже мобілізувала (включаючи приховану та так звану "часткову" мобілізацію) близько 1,3–1,4 мільйона людей. На території України наразі розгорнуто наступальне угруповання чисельністю понад 720 тисяч осіб.

Російська влада намагається публічно демонструвати успіх контрактної кампанії, щоб уникнути паніки через можливу нову відкриту мобілізацію.

Так, заступник голови радбезу рф Медведєв у липні 2026 року заявив, що за перші шість місяців контракт із міноборони уклали близько 200 тисяч осіб. З них 40 тисяч нібито направили у підрозділи безпілотних систем.

Російське незалежне видання "Важные истории" спільно з німецьким економістом Янісом Клюге проаналізували витрати мінфіну рф на федеральні виплати новобранцям.

Офіційно за I півріччя 2026 року виплати отримали 131,3 тисячі осіб. У I кварталі контракти підписали 71,2 тисячі осіб, а в II кварталі – лише 60,1 тисячі. Варто зазначити, що на початку року середньодобовий приплив новобранців впав до 700–800 людей на день, що є мінімальним трирічним показником з початку повномасштабної війни.

У зв"язку з цим наразі розширено мобілізаційні заходи в місцях позбавлення волі на території країни-окупанта. Правоохоронні та спеціальні органи проводять примусову мобілізацію серед так званого "спецконтингенту".

За останні чотири з половиною роки кількість ув'язнених у СІЗО та місцях позбавлення волі в росії скоротилася до 282 тисяч осіб, повідомив директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Аркадій Гостєв. За його даними, до кінця 2021 року у росії було 465 тисяч ув'язнених

Примітно, що у 2025 році армія країни-окупанта, за оцінками західних аналітиків, залучили щонайменше 126 тис. для поповнення втрат особового складу з числа так званого "спецконтингенту". За інформацією української розвідки, для перекриття людських втрат на фронті в планах Москви мобілізувати щонайменше 10 тис. солдатів із числа "спецконтингенту" кожного місяця.

Ще під час заколоту Пригожина російський диктатор підписав указ про те, що увʼязнені мають право безпосередньо підписувати контракти міноборони рф. Останній указ Путіна продовжив цю практику, зокрема, те, що підписувати контракт з міноборони рф увʼязнені можуть безпосередньо у залі суду.

Крім того набирає обертів примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України.

Насамперед тотальна мобілізація торкнулася тимчасово окупованих районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Росіяни намагаються поповнити особовий склад саме завдяки громадянам України, які проживають на цих територіях.

Нагадаю, згідно з новим законом, з 1 січня 2026 року призов громадян країни-окупанта на строкову службу здійснюватиметься без поділу на традиційні весняну та осінню кампанії. Мобілізаційний вік встановлено від 18 до 65 років. Водночас фактично перекриті кордони з російською федерацією з території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей, щоб не дати місцевим жителям виїхати до росії, а далі – до країн Європи. Тобто поповнення особового складу відбувається практично виключно завдяки населенню окупованих територій.

Точну кількість українців, примусово мобілізованих до російської армії з початку повномасштабного вторгнення, назвати неможливо.

За даними з відкритих джерел, це 46 327 осіб. Найбільше – з Криму, понад 35 тис. осіб. У Севастополі – понад 5 тис. і стільки ж в окупованій частині Донецької області.

Також росія значно збільшила залучення іноземних найманців. Понад 28 тисяч іноземних найманців уклали контракти зі збройними силами росії, із цифрою продовжує зростати. Окупаційні війська включають громадян 136 країн світу, за винятком військових із Північної Кореї. Щонайменше 3080 осіб іноземних найманців залишаються у російській армії навіть після завершення контрактів.

Цьогоріч росія планує рекрутувати рекордні 18 500 іноземців – це важливий ресурс для держави-агресора на тлі масових втрат власного населення на війні проти України.

Також склад окупаційної армії поповнюється завдяки фактичним облавам на жителів середньоазіатських держав, трудових мігрантів на території країни-агресора.

За розрахунками аналітичної служби аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza, зробленими на підставі даних мвс рф, 2022 року було зафіксовано 11,8 млн випадків постановки іноземних працівників на міграційний облік. У цю статистику входить як продовження реєстрації тих, хто живе у росії протягом кількох років, так і первинна постановка на облік.

Наразі по всій території рф відбуваються облави на жителів середньоазіатських держав, так званих трудових мігрантів, яких виловлюють і ставлять перед вибором: або вас депортують назад до Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану, або ви підписуєте відповідний указ зі збройними силами рф.

За інформацією безпосередньо з місця подій, влада Москви відкрила призовний пункт у міграційному центрі Сахарово. Трудових мігрантів російська влада масово залучає до відновлення окупованих українських міст та зведення бойових укріплень безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Все це відбувається на тлі заяв представників офіційного Кремля про те, що наразі немає потреби у проведенні другої хвилі часткової мобілізації.

Зокрема постійний представник росії при ООН Небензя днями заявив, що масової мобілізація в росії наразі не планується. "Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", – зазначив він.

Примітно, що держдума рф ухвалила закон про збільшення мобілізаційного резерву за рахунок підвищення граничного віку перебування в запасі. Новий закон підвищує на 5 років всі вікові межі для військовослужбовців запасу і мобілізаційного резерву. Також збільшується граничний вік перебування в мобілізаційному резерві – до 65 років для старших офіцерів і до 60 років для молодших офіцерів. Для всіх інших категорій граничний вік перебування в мобілізаційному резерві підняли відразу на 10 років – з 45 до 55 років.

Нагадаю, президент України Зеленський наголосив, що у відповідь на плани Кремля спецслужбам уже визначено завдання щодо максимального ускладнення реалізації планів Кремля.

Крім того Україна закликає міжнародних партнерів діяти превентивно: посилювати тотальні санкції проти агресора, створювати критичні проблеми для російської військової логістики, постачання пального та блокувати можливості фінансування ОПК.