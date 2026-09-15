Пишу этот текст на старосоветском языке специально для того, чтобы жители московии смогли его прочитать и понять, как ловко их дурят. Ну, не то чтобы прямо сразу все поняли, но хотя бы прочитали и, может быть, на мгновение задумались.

Видео дня

Говорят, что за поребриком скоро выборы, а значит, пришло время в очередной раз объяснить местной публике, насколько велик и незаменим их бессменный вождь. Вся эта масса, которая верит печатному слову больше, чем собственному пустому холодильнику, сейчас активно глотает свежую наживку – лубочную картинку под названием "27 лет путина". Эта дешевая обманка уже заполонила все их медиа и рассчитана исключительно на тех славных малых, для которых экономика – это такая же непостижимая магия, как и устройство парохода для индейца. Что ж, давайте снимем шляпу и разберем эту пропагандистскую грамоту из кремля в деталях.

Любой хороший фокусник знает: чтобы зритель ахнул от того, как высоко ты подпрыгнул, начинать прыжок нужно из самой глубокой ямы.

Главные истории дня

ЭФФЕКТ УЛЬТРАНИЗКОЙ БАЗЫ 1999 ГОДА

Авторы плаката взяли за точку отсчета абсолютное дно после тяжелейшего дефолта. Рубль тогда валялся в грязи, банковская система приказала долго жить, а нефть отдавали по цене пары хороших сапог. Любая экономика после такого падения покажет бурный рост просто потому, что живой человек со временем встает на ноги. Ставить себе в заслугу этот отскок – все равно что гордиться тем, что ты протрезвел после недельного запоя.А как только мы начинаем вчитываться в эти красивые цифры, магия и вовсе испаряется, уступая место дешевому балагану.

ИГНОРИРОВАНИЕ ДОЛЛАРОВОЙ ИНФЛЯЦИИ

На бумаге ВВП вырос с 195 миллиардов до 2,66 триллиона долларов. Звучит так громко, что впору палить из пушки! Но эти счетоводы забыли упомянуть одну малость: доллар образца 1999 года и нынешний – это две совершенно разные птицы. За четверть века американская валюта обесценилась вдвое. Сравнивать номиналы, не делая поправку на глобальную инфляцию, – это чистой воды жульничество, достойное ярмарочного наперсточника.

Но настоящий шедевр для простаков припрятан в другом месте.

МАГИЧЕСКИЙ ТРЮК С РУБЛЯМИ: ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ

Пенсия выросла в 56 раз, а зарплата в 75 раз в тех самых рублях! Утверждение, рассчитанное на абсолютную финансовую слепоту. Они почему-то забыли напомнить, сколько стоил кусок хлеба или билет на трамвай тогда и сейчас, ведь рублевая инфляция на россии за эти годы измеряется тысячами процентов. И вот вам финальный аккорд этой симфонии успеха: средняя пенсия после 27 лет управления страной и триллионов нефтедолларов составляет жалкие двести семьдесят долларов. Гордиться таким достижением – это как хвастаться дыркой от бублика перед голодающим.

Дальше в ход идут сказки о неисчислимых богатствах.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Нам показывают гору золота в 753 с лишним миллиарда долларов. Замечательная цифра, только вот незадача – около трехсот миллиардов из этой суммы намертво заморожены западными странами. Записывать в свои победы деньги, к которым у кремля нет и никогда не будет доступа, – это особый вид бухгалтерского бесстыдства. Все равно что хвастаться кладом, который лежит на дне океана.Когда реальных успехов нет, в ход идет жонглирование сложными терминами.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Плакат гордо заявляет о четвертом месте в мире по ВВП с учетом этого самого паритета. Благодаря огромной территории и добыче сырья общая масса действительно велика. Но стоит разделить этот пирог на всех едоков – ВВП на душу населения – и россия мгновенно оказывается в шестом десятке стран. Где-то между Панамой и Казахстаном, бесконечно далеко от того, что принято называть цивилизацией.Кстати, о том, из чего этот пирог сегодня печется.

ВОЕННОЕ КЕЙНСИАНСТВО ВМЕСТО РЕАЛЬНОГО РОСТА

Весь их экономический рост последних лет – это гигантские вливания в производство оружия. Танк или снаряд прибавляют цифры к ВВП, но они не строят школ, не шьют одежду и не снижают цены. Танк сгорает в поле за неделю, сжигая вместе с собой будущее целых поколений. Это холостой ход механизма, который производит лишь шум и дым.А чтобы картина казалась совсем идеальной, нам подсовывают еще одну иллюзию.

НИЗКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ КАК ПРИЗНАК ИЗОЛЯЦИИ

18 процентов от ВВП преподносятся как признак небывалого здоровья. Спешу вас расстроить: это признак тотальной изоляции. С долгами у них порядок ровно потому, что стране-изгою на мировых рынках просто никто не дает в долг. Приходится занимать у собственного населения под грабительские проценты, которые устанавливает их же собственный центробанк.Но самое главное в этой истории – это то, о чем плакат молчит, как рыба об лед.

ГЛАВНОЕ УМОЛЧАНИЕ: СЫРЬЕВОЙ СУПЕРЦИКЛ

Все так называемые экономические чудеса приписаны одному человеку, хотя настоящим творцом этого банкета был не путин, а небывалый взлет цен на ресурсы. Нефть, которая стоила жалкие 15 долларов, взлетала до 140. На страну пролился золотой дождь, который совершенно не зависел от того, кто сидит в кремле. За те же годы Южная Корея прыгнула из диктатуры в эру высоких технологий, Сингапур стал финансовым центром планеты. А в сухом остатке российского чуда – нищая пенсия, изолированная экономика и заводы, способные выпускать только орудия убийства.

Как сказал бы один мой знакомый с Миссисипи, если ты посадишь свинью за стол и накормишь её икрой, она всё равно останется свиньей, только очень дорогой.