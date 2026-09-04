Блог | 235 задержанных рейсов в России – эффективный старт, но главный удар еще впереди
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235 задержанных рейсов в Шереметьево всего за одну ночь. Это много или мало? И достаточно ли этого, чтобы заявить об эффективном старте кампании по закрытию воздушного пространства над аэропортами?
Давайте разберемся.
Во вторник Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и послов, что российское небо становится полностью опасным. Формулировка была следующей: Украина не атакует гражданские самолеты, но дронов там будет столько, что игнорировать это невозможно.
На следующую ночь три московских аэропорта остановились. Еще через сутки ограничения дошли до Сочи, Геленджика, Пензы и Саратова, а иностранные перевозчики отменили около тридцати рейсов.
Росавиация ответила публикацией NOTAM об отсутствии юридической силы у украинских документов и настаивает, что транспорт работает в плановом режиме. На самом деле нет.
Но на самом деле картина не так оптимистична, как цифры. Это не закрытие неба. Закрыть чужое небо юридически невозможно. Реальная мишень совсем другая – это страховой рынок.
Именно страховщики должны признать риски и указать, что военное покрытие дорожает, а без покрытия самолет не поднимется в воздух, независимо от бравады Росавиации.
Но за двое суток ни один перевозчик и ни один страховщик не объявил о выходе из российского направления. Отмененный рейс восстанавливают на следующее утро. То есть мы имеем эффект на бумаге и в СМИ, а не в экономике. И здесь я бы предостерег от преждевременного триумфа. Хаос в аэропортах приятно смотрится в новостях, но сам по себе он ничего не меняет, потому что россияне привыкают к нему быстрее, чем мы думаем.
Значение будет иметь только тот день, когда с рынка уйдет первый крупный страховщик. Это будет гораздо менее эффектная новость, чем 235 задержанных рейсов. Но именно она будет настоящей.
Подождем и посмотрим!