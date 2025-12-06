Россияне сбросили на Белгород собственную авиабомбу и устроили блэкаут. Видео

В российском Белгороде вечером 6 декабря произошел блэкаут, причем свет у людей исчез сразу после сильного взрыва. Как выяснилось, военные страны-агрессора вновь на собственный город случайно уронили авиабомбу, и она взорвалась рядом с электроподстанцией.

Глава региона Вячеслав Гладков назвал это "прилетом неустановленного боеприпаса", не уточняя, от какой именно стороны он прилетел. Он добавил, что пострадал один человек, его доставили в больницу с диагнозом "баротравма".

Света сейчас нет в самом городе и во всем Белгородском округе.

Также, по словам Гладкова, в результате взрыва был поврежден грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбиты окна.

В довольно известном оппозиционном белгородском паблике "Пепел" (сто тысяч подписчиков – в тридцать раз больше, чем у Гладкова) утверждают, что рядом с электроподстанцией на улице Сторожевой упала именно российская авиабомба, ФАБ.

"Именно поэтому перед взрывом в городе не работала тревога по поводу ракетной опасности и не было предупреждений о пролете БПЛА", – отмечают ведущие паблика.

В свою очередь местные жители, проживающие в районе падения авиабомбы, рассказывают, что перед взрывом они слышали гул самолета, летевшего в направлении границы.

Взрыв был такой силы, что над крышами домов жителей улицы Сторожевая прошел "дождь" из обломков, грунта и камней.

Как сообщал OBOZ.UA, российская авиация довольно успешно и постоянно бомбит собственное население в Белгородской области. Так, только за 11 дней ноября с российских самолетов на головы местных жителей упали 8 авиабомб, которые вызвали пожары и разрушения.

