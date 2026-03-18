'Преступник и вор': z-блогер призвал судить Путина

В России один из ярых z-патриотов, провластный блогер Илья Ремесло, известный доносами и атаками на российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, опубликовал пост с критикой "СВО", цензуры и руководства РФ. Он заявил, что больше не поддерживает власть Путина и призвал судить российского диктатора как военного преступника.

Об этом пишет российское независимое медиа "Агентство". Издание обратило внимание на серию критических постов z-блогера Ремесла о Путине и войне в Украине.

В своих постах Илья Ремесло отметил, что война против Украины, ведется "исключительно ради комплексов Путина", а не в интересах российского общества.

"Вот к чему мы пришли – мясные штурмы, заманивание обманом контрактников и многое другое, что вам подтвердит любой участник СВО. Абсолютно тупиковая война, огромные убытки, она может идти еще 5-10 лет – вы готовы к такому? Никто не призывает к войне против России. Но сейчас война ведется исключительно ради комплексов Путина, мы, рядовые граждане, ничего не получаем от нее, а только теряем", – пишет Ремесло.

Также z-блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в России, рост неравенства между властной элитой и населением. Он отмечает, что западные санкции нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, обычные россияне беднеют, тогда как российская элита продолжает богатеть.

Он также возмущается из-за урезания свобод в РФ, в частности из-за ограничения доступа к интернету.

По его словам, именно из-за всего этого – войны против Украины, ограничения Интернета, масштабной коррупции, причинения огромного вреда российской экономике и ущемления демократических свобод, он перестал поддерживать кремлевскую власть.

Илья Ремесло также раскритиковал длительное пребывание Путина у власти и его отношение к гражданам России.

В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и наказанию, как военного преступника.

"Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор", – заявил z-блогер.

Впоследствии z-блогер опубликовал пост с еще одной "причиной", по которой он не поддерживает Путина. По его словам, это – "безумная, на грани болезни тяга к роскоши" российского диктатора.

"У Путина было все — высокие цены на энергоносители, огромная страна со всеми ресурсами, народ, который реально поддерживал молодого президента. Можно было сделать все что угодно, совершать научные прорывы, сделать самый лучший в мире искусственный интеллект, слетать на Марс, исследовать звезду Сириус. Ну или хотя бы максимально улучшить жизнь людей. Но вместо этого Путин пошел кривой дорогой обогащения себя и своих друзей из кооператива "Озеро". Сотни миллиардов долларов коту под хвост. Вдумайтесь, насколько это примитивно – быть президентом России и тратить себя и посланный свыше ресурс на такоее", – подчеркнул Ремесло.

Z-блогер уточнил, что находится в России и не собирается выезжать. Он записал еще 2 видеообращения, в которых спрогнозировал потерю власти Путиным уже в этом году.

