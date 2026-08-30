Жертвенный медведь или загнанная крыса?

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Путин рассказал учителям, что начал войну с Украиной, потому что косатки якобы нападают на белых медведей стаями и разрывают их на части. А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки, поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку – злые косатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой – бредил о каком-то "мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену".

А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает, только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история.

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Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что "бить надо первым": если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами (а это полмира), то его точно "разорвут на части", "сдерут шкуру и повесят на стену", растопчут как загнанную в угол крысу.

Именно поэтому нет шансов на то, что, пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, – угроза всему миру. Лечиться он не собирается, сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.