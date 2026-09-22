Судя по "предвыборным" тезисам путина, экономика рф уже приближается к клинической смерти. Существенный провал в гражданском секторе, рекордный внеплановый дефицит бюджета рф, реальная инфляция, которая стремительно приближается к 20%, обнищание населения рф (особенно в регионах) и ещё масса факторов показывают, что дело близится к финалу.

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Впрочем, на практике рф держится на налоговой цене URALS, которая в сентябре может подскочить выше 80 долларов за баррель. Других факторов экономической стабильности в рф не осталось. А как так получилось, что цена на нефть на мировых рынках превышает 100 долларов, а УРАЛС выскочил за 80? Об этом вы можете узнать из анализа расширения конфликта на Ближнем Востоке. Иран уже исчерпал свой террористический потенциал, поэтому в игру включились хуситы, которые по указанию россиян на мопедах и дронах атаковали Саудовскую Аравию.

Террористический потенциал хуситов в 5–10 раз меньше иранского. Не думаю, что их хватит надолго, максимум на 1–2 месяца. И то, если в процесс не вмешаются США и ЕС.

Единственная проблема в том, что россияне в октябре получат еще один "глоток экономического воздуха" и смогут еще на пару месяцев продлить войну. Но этот процесс все больше напоминает кредитование за счет поступлений будущего.

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Дело в том, что второй раунд скачка цен на нефть Brent выше 100 долларов за баррель приведет к очередному сокращению деловой активности. ФРС и ЕЦБ уже отреагировали на скачок цен на энергоносители повышением ставок, а данные МВФ, ВБ и ОЭСР указывают на сильное замедление роста мировой экономики.

Если добавить к этому, что замедление роста напрямую затрагивает КНР, то можно сделать вывод, что политика путина на Ближнем Востоке не нравится никому, кроме Ирана и (возможно) КНДР. Такая конструкция долго только на хуситах держаться не может.

Конечно, глобальные сценарии, особенно геополитические, очень сложны. Но я точно могу сказать, что хуситов, мешающих развитию Европы и КНР, надолго не хватит.

Поэтому мы с вами постепенно подходим к ситуации, когда, с одной стороны, есть "голодные" страны Ближнего Востока, способные в разы нарастить экспорт нефти и топлива, а с другой – мировая экономика, которая не способна потреблять столько нефти, как в январе-феврале 2026 года.

Ситуация вполне напоминает обстоятельства распада нефтезависимого СССР.