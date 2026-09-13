То, что Москва высосала окраины, а за съемку очередей теперь прилетает штраф или срок, не означает, что топливный кризис закончен. Заходим под VPN на сервисы типа "ГдеБенз" или "Где Топливо" – и там, ой леле, що то робиться. В Питере 175 АЗС стоят сухие, на 15-ти – мертвые очереди (топлива на пару часов), а еще 128 пока держатся, но стремительно краснеют на карте.

Видео дня

В комментариях адилово: на площади Конституции 95-й закончился, водитель объехал 5 заправок – газа нет. Скоро и такси взлетит в цене, кассирша сказала, что привезли слезы и скоро все высохнет. В центре – куча пустых колонок и квесты по поиску газа. Тот, кто вкрячил себе ГБО в среднем за 800 баксов с очередью на месяцы вперед, теперь чувствует себя лохом и в этот кризис первым переходит на сечку и куриные головы.

И это Питер – торговые ворота богатой "северной Наташи", город культур-мультур, где даже профессора расчленяют студенток, а солисты панк-групп рубят себе руки в Неве, вместо того чтобы тихо удавиться в коммуналке. Представляю, как сейчас наслаждаются жизнью в бараках где-нибудь в Ленобласти.

Главные истории дня

Что характерно – в очередях ни одного желающего идти на Лиссабон или Варшаву. Оказывается, ватная популяция вполне способна представить, что будет, если флоты ЕС заблокируют им еще и Балтийское море в довесок к Черному.

Но обучаема ли она? Отмотаем назад: выносят фамильный сервиз к метро, чтобы обменять на пайку, после того как пытались принести немцам коммунизм (изобретение одного бородатого безработного и куколда). Потом талоны на талоны, расстрелы рабочих за пирожки с ливером в Новочеркасске, лозунги "поможем детишкам Гишпании" под пайку в 300 граммов черного.

Нет, необучаема. Псевдоразумный вид: пока гоняли лысого на балет, опять пришли к формуле "не мы поживем, так хоть наши дети".