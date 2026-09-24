Агрессор готовит новую волну скрытой мобилизации. Накануне так называемых "выборов в Думу" кремлевские чиновники, словно попугаи, повторяли, что проведение мобилизации "не планируется". Это "обещание" прозвучало около 20 раз, и с каждым разом становилось все более очевидным: жесткая мобилизация будет (хотя, возможно, этот процесс назовут как-то иначе). По данным ГУР Минобороны Украины, "ресурсная база" позволяет агрессору призвать до 600 тыс. человек.

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События развиваются довольно быстро: механизмы "дополнительной волны" уже запущены. В частности, минобороны рф подготовило электронные базы данных мужчин, которым запрещен выезд за границу. Их просто "задерживают" в аэропортах без объяснения причин. Первые такие случаи были зафиксированы еще весной 2026 года, но сейчас это уже устоявшаяся практика. Интересная деталь: с недавних пор российских мужчин начали "заворачивать" не только в россии, но и в Беларуси. Это свидетельствует о системном обмене данными из электронного реестра воинского учета между двумя диктатурами.

Кроме того, на государственных и частных российских предприятиях начался "шухер": работники просят гарантий относительно призыва. Не так давно собрания на эту тему проводились в московском офисе Сбербанка россии (группа Сбербанка – это довольно крупная структура, в которой работают около 287 тыс. человек). Для начала беседы местному "офисному планктону" предложили обновить учетные данные: претендовать на отсрочку смогут только сотрудники, чьи данные в реестре соответствуют действительности. Это первое, но далеко не единственное условие – список требований вообще-то длинный.

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Руководство Сбербанка россии объявило, что без брони останутся стажеры, совместители всех видов, а также те, кто работает удаленно. Важный момент: накануне первой волны мобилизации на болотах (осенью 2022 года) подобные организационные меры ни в банковских учреждениях россии, ни в других организациях не проводились. Это может свидетельствовать о том, что скрытая волна необъявленной мобилизации-2026 по своим масштабам может превысить объявленную мобилизацию 2022 года.

Первая волна мобилизации на болотах привела к массовому оттоку человеческих ресурсов за границу и росту протестных настроений в некоторых регионах (в частности, в Чечне). Все эти тенденции, с большой вероятностью, проявятся и на этот раз. Правительства стран, граничащих с россией, уже готовятся "отбивать" волну нелегалов. В частности, Эстония планирует немедленно закрыть границу в случае проведения на болотах всеобщей мобилизации.

А что для нас означают "мобилизационные усилия" противника? Конечно, мы осознаем, что легко не будет. Но в то же время видим, что враг находится в состоянии постоянного ресурсного голода и продолжает истощаться. Безграничных ресурсов в природе не существует.

Никакие "мобилизационные волны" не решат основных проблем россии, а наоборот, обострят экономическую стагнацию, социальные противоречия и создадут предпосылки для политического кризиса. Рано или поздно критическая масса так называемых "обычных россиян" поймет, что единственный способ избежать смерти, увечий, бедности и других бедствий – это свергнуть людоедский режим.

Мы не знаем, когда это произойдет, поэтому рассчитываем на "долгую игру". Продолжаем укреплять крепостные стены Европы, защищающие ее от варварского нашествия. Наша "стена дронов" готова к любым вызовам. Каждый день и каждую ночь мы приобретаем новые возможности и повышаем эффективность. Слава Украине!