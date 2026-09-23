Выдохнули. Осознали.

Видео дня

"Выборы" прошли, иллюзии рассеялись (у тех у кого они были), реальность осталась. Теперь можно убрать серьезные мины и посмотреть на происходящее через призму трендов, позиционирования и капельки здорового абсурда.

Идешь по улице (или листаешь ленту соцсетей), смотришь на плакаты и агитматериалы российской оппозиции и ловишь жесткий диссонанс. С баннера на тебя смотрит Путин. Но есть нюанс, он там подтянутый, свежий, широкоплечий мачо образца ранних нулевых, более того изображение доработаное. Мужчина в самом соку, которому на вид едва за сорок. При этом реальному прототипу вообще-то идет 74-й год.

Что это? Кризис снабжения в штабах? Закончился интернет и нельзя скачать свежий исходник из фотобанка? Нет, ребята. Это чистой воды позиционирование, заложниками которого стали сами авторы. Давайте разберем этот мемный парадокс на молекулы.

Главные истории дня

Тренды "глянцевой" пропаганды

В маркетинге есть золотое правило, продавай не продукт, а эмоцию. Оппозиционный пиар долгое время пытался работать на контрасте "старое-новое", "прошлое-будущее". Но парадоксальным образом на визуальном уровне они продолжают тиражировать образ Путина эпохи его максимальной популярности.

Почему так происходит?

Ловушка узнаваемости. Тот самый "молодой и энергичный" образ зашит в подсознание аудитории как главный маркер власти. Пытаясь деконструировать образ вождя, дизайнеры берут самый архетипичный шаблон.

Эстетизация врага. Как бы парадоксально это ни звучало, но чтобы сделать врага "опасным" и "значимым" на плакате, его подсознательно делают визуально сильным. Дряхлый старик не вызывает ощущения экзистенциальной угрозы, он вызывает жалость или скуку. А вот "политический суперзлодей" из комиксов должен выглядеть монументально.

Визуальная инерция. Российские оппозиционеры просто используют старые векторные заготовки, шаблоны и заезженные мемы. В итоге получается контентный франкенштейн: текст говорит про "усталость и стагнацию", а картинка показывает мужчину в расцвете сил.

Позиционирование наизнанку

Когда бренд (в данном случае – оппозиционный) пытается критиковать конкурента, он должен подсвечивать его слабые стороны. Возраст и оторванность от современной реальности..Казалось бы, идеальная мишень. Но вместо фиксации реальности на плакатах появляется фотошопный консервант.

Вместо того чтобы работать с актуальным контекстом, оппозиционный креатив часто застревает в ностальгии. Они борются не с реальным человеком из Кремля образца 2026 года, а с мифическим персонажем из телевизора двадцатилетней давности. Это создает безопасную, но абсолютно неэффективную ментальную дистанцию. Реальный возраст как будто табуируется обеими сторонами баррикад: одни омолаживают из соображений госкульта, другие по привычке и из-за дефицита свежих идей.

В мире, где бренды воюют за секунду внимания пользователя, политический плакат должен бить в насущное. Использование архивных портретов двадцатилетней

давности (еще и доработанные) – это не просто ошибка бильд-редактора. Это символ того, что визуальный язык политики застрял в текстурах прошлого.

Пока реальный мир считает морщины и обсуждает смену поколений, на плакатах продолжается вечная молодость. И это, пожалуй, самый главный мем текущего позиционирования.