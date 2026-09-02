Стратегия войны на истощение, на которую в свое время сделал ставку кремль, теперь работает против самой россии. Недоимперия не выдерживает эту войну ни в военном, ни во внешнеполитическом, ни в экономическом измерении. Руководство страны-агрессора это чувствует (почти так же, как животные чувствуют приближение землетрясения), понимает, что "нужно что-то менять", куда-то бежать, что-то делать. Но делает ошибочные выводы. Террористический режим в очередной раз делает ставку на эскалацию войны и готовит "экстраординарные меры". Одна из них – "мобилизация экономики". Что это означает?

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На самом деле четкого определения понятия "мобилизация экономики" (или "мобилизационная экономика") не существует. В него можно вкладывать разный смысл: плановое хозяйство, национализацию, перевод предприятий на военные рельсы, введение продовольственных карточек или жесткий контроль над ценами. Вполне возможно, что в течение ближайших месяцев или года "недоимперия" попытается опробовать большинство из этих рецептов.

Первый серьёзный предвестник таких процессов уже появился. Госдума приняла в первом чтении законопроект о фактическом введении тотального контроля над ценами. Предполагается, что с 1 января 2027 года правительство сможет контролировать стоимость товаров и услуг, которые росстат учитывает при расчете инфляции. А это означает, что под государственный контроль могут попасть практически все социально значимые продукты – от мяса и молока до овощей, фруктов и круп.

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Что может быть дальше? Ответ подсказывает экономическая история. Природу, как говорится, не обманешь – в том числе экономическую. Тотальный контроль над ценами почти неизбежно порождает дефицит. Такая модель регулирования постепенно разрушает сам рынок. Следующим шагом может стать контроль над складскими запасами и административное распределение товаров. А затем – карточная система или другие формы нормирования потребления. В конечном итоге логика процесса может привести и к элементам плановой экономики.

История свидетельствует, что введение плановой экономики – чрезвычайно болезненный процесс, который нередко сопровождается масштабными репрессиями. СССР начал системно строить такую модель в конце 1920-х годов. Для Украины это означало Голодомор. Способен ли кремль повторить подобную "спецоперацию" в современной россии? Вряд ли. Но наломать дров и в итоге погибнуть под обломками собственных иллюзий – вполне может.

Переход от рыночной, или даже частично рыночной, экономики к плановой коренным образом меняет социальную структуру государства. Малый бизнес в таких условиях практически не выживает, сокращается средний класс, приходят в упадок целые отрасли экономики. Труд все больше приобретает принудительный характер.

Кстати, в "болотных кругах" уже давно ходит "государственная" идея введения шестидневной рабочей недели. Иначе и быть не может: если работодатель не влияет на цены собственной продукции, он теряет возможность нормально индексировать или повышать заработную плату. Это своеобразный "военный социализм", который всё больше напоминает одну из форм экономического рабства. А характерной чертой такой системы всегда была низкая производительность труда.

Так что же ждёт "недоимперию", если она действительно пойдёт по этому пути? Дефицит товаров повседневного спроса и, разумеется, топлива (за выполнением этого пункта внимательно следят Силы обороны Украины). Карточная система распределения социально значимых продуктов. Низкая производительность труда и работа "под кнутом". Рост преступности. А также волна репрессий против очередных "кулаков", "непманов" и других "антинародных элементов". Некая тюрьма народов строгого режима.

Всё это может произойти лишь при одном условии – если постсоветские маразматики, стоящие во главе страны-агрессора, успеют реализовать в современных условиях рецепты своей молодости. Но вовсе не факт, что у них будет на это время, ведь каждый украинский дрон сокращает жизнь террористического режима.

Мы будем разрушать недоимперию и извне, и изнутри. Она уже стонет и воняет горящей нефтью. Будем добивать. Держим строй. Слава Украине!