В рашке гонятся за формой, а не за сутью.

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Поэтому устраивают смехотворную имитацию "выборов", в то время как у власти находится неизменный старик уже 30 лет, два максимальных конституционных срока которого давно истекли.

Но сам факт имитации формы без сути имеет название: культ карго. А карго-культ – это прямой признак первобытных общин.

Поэтому и "контрактниками", и "добровольцами" в племени тумба-юмба десятилетиями называют маргиналов и обездоленных, которых долгами, принуждением и зачастую пытками заставили подписать "контракт".

Юридически российская армия – высокооплачиваемое наемное войско. Но по сути – это давно уже мобилизационная армия.

Да, там есть каста профессиональных воинов, добровольцев, которые по зову сердца сделали войну своей профессией. Но их количество не больше, чем у нас, и явно слишком мало, чтобы хотя бы отдаленно считать армию рашистов профессиональным наемным войском уровня хотя бы шеренги английской пехоты XIX века или даже средневековых рыцарских сообществ.

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Поэтому мобилизация в рашке, которую путин будет вынужден начать после выборов, станет также и чем-то иным, чем формирование мобилизационной армии.

Это станет каким-то странным трюком, на который не шли правители предыдущих эпох, а если и шли, то проигрывали.

Во-первых, сама необходимость проводить мобилизацию – это доказательство того, что "вождь не справился". Пахан потащил братву на легкую войну за унитазы, и все отгребли по полной. То есть лысый Акелла промахнулся. И теперь требует, чтобы другие спасали его промах своими шкурами.

При этом отсталое первобытное вождовство на болотах пытается сосуществовать с современной эпохой интернета, свободных граждан и имитировать наличие права голоса.

Поэтому, во-вторых, хунта в кремле по форме и по сути будет вынуждена начать раздавать оружие противникам режима. Тем, кого хунта десятилетиями отстраняла от принятия решений (часто с помощью отравлений и убийств), а совсем недавно – лишила права голоса.

Это будет создавать противников режима даже из тех, кто раньше ими не был ("не лез в эту всю политику").

И это уже уязвимость у врага стратегического порядка. Такая конструкция очень быстро рухнула у царя Николая и его братвы в набедренных повязках, которая изображала из себя русское дворянство: сто лет назад благодарные неграмотные, бесправные низшие слои населения их расстреляли, едва получив оружие.

Последняя наивная надежда хана путяна на то, что этот миллион мобиков будет одерживать победы. Ведь есть победы – есть доказательства, что пахан не несет чушь (или что танцы вождя у костра умилостивили духов).

Четыре года тягомотины могут создавать иллюзию, что война может длиться бесконечно. На деле деградация "Грандиозного СССР, занимающего 1/6 суши", до уровня "региональной страны, которая едва удерживает паритет с крошечной Украиной", произошла на наших глазах. Следующий уровень – вниз, в петушиный уголок.

Поэтому я очень хочу увидеть, как в рашке бабье будет бросаться отбивать в их ТЦК кого-то на улице. Их пропаганда это вбивала в голову своему населению, а значит, у него сформировался паттерн поведения. Один успешный пример, когда толпа отбивает кого-то, может привести к параличу системы. А если же мусора начнет стрелять в толпу этого бабья (что весьма вероятно), а на фронте российские мобики к тому моменту застрянут, интересно, какой будет их реакция. Потому что те запуганные маргиналы получают 2 лиры за "обнуление". А вот это будут не запуганные маргиналы, а вооруженные, относительно образованные городские парни. Которые что-то понимают в этой жизни, по крайней мере, настолько, чтобы организовать ее без кредитных долгов и тюрем. У которых матери и жёны любили их, а не сдали на войну за путинские выплаты.

В этот момент они столкнутся с пропастью между собой и командирами. С наркоторговлей среди полковников и генералов. С тем, как начальники сводят их к нулю. Они столкнутся с крахом иллюзий о том, "что такое наша россия". И очень быстро сформируются два непримиримых лагеря. Оба вооружены разной моралью и калашами. Это и есть революционная ситуация. Я не говорю, что россия рухнет под Новый год. Но анализировать различные потенциальные точки слома в стане врага всегда полезно.

Ну а мы в третьем тысячелетии уже воюем не полусельским войском Павлюка или Зализняка. И не партизанами в укрытиях. Мы воюем всем потенциалом государства, а союзники не против нас в "треугольнике смерти", а прикрывают наш тыл. Достаточно просто не сгнить изнутри под тяжестью внутренних проблем. И у нас есть реальный шанс победить.