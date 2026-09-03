Как известно, Зеленский объявил закрытие воздушного пространства в РФ, предупредил авиакомпании, страховщиков и т.д., чтобы больше не летали.

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По реакции в соцсетях я понял, что не для всех очевидно, как Украина сможет заблокировать небо РФ, более того, я прочел и услышал несколько довольно странных и сложноосущевимых вариантов.

На самом деле достичь этого довольно просто и относительно недорого. Говорят, что план этот разработали под руководством бывшего министра обороны Украины Федорова сравнительно недавно. Но идеи эти обсуждались и вынашивались чуть ли не с самого начала войны, с тех пор как у Украины появились дальнобойные дроны.

Идея довольно простая. Я пишу только от себя, на основе здравого смысла и анализа различных идей. Используем только мирные дроны (почти шутка). Не нужны огромные и мощные Фламинго, не нужно много взрывчатки, лучше ее заменить большим количеством топлива для эффективности.

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Отдельно замечу, сбить дальнобойным дроном, что применяет Украина летящий пассажирский самолет, практически невозможно, если только они случайно не столкнуться в воздухе.

И вот, абсолютно мирный украинский дрон долетает до Москвы и начинает кружить где-то в районе того или иного аэропорта. Для надежности, возможно, пошлют может 2-3 таких мирных дрона. Дроны ничего не будут делать особенного. Просто кружить на районе. В аэропортах тут же объявляется "план ковер". Если честно я не знаю, почему он называется "ковер", у меня лично ассоциация только с ковром самолетом. И не знаю, почему он называется "план". Так как никакого плана там нет, это просто сигнал тревоги всем самолетам. Никому нельзя взлетать! Все кто находится в воздухе в области аэропорта уносите крылья. Вот и весь план. Жизнь аэропорта замирает. Мы уже видели эти картинки, когда люди в аэропортах Москвы сидели сутками и ждали вылета. Только вылет в этом случае не наступит, и вот почему.

ПВО РФ рано или поздно собьет этот исключительно мирный дрон, ну или эти дроны. Игнорировать их невозможно, во-первых нельзя, чтобы пассажирские самолеты взлетали когда в воздухе летает неконтролируемый аппарат, риск столкновения далеко не нулевой. Во-вторых, мы же не знаем, со взрывчаткой он или нет, он просто летает или выискивает цель в виде завода где производят ценные Искандеры. Ну и хорошо, сбили эти дроны успешно, но тут опаньки, прилетает новая партия этих дронов. Партия может опять состоять из одного дрона или двух-трех (в коробке конфет может лежать одна конфета, но это все равно коробка конфет). Буквально через полчаса. Или 45 минут. Ну только вот хотели план ковер отменить, и тут опять или снова. Сбили их, через полчаса прилетает новая партия. И так весь день. И следующий день, и день после этого, и вообще неизвестно когда это кончится. Дело в том, что Москва – это огромный хаб для большинства внутренних рейсов в РФ. Дорого и сложно отправлять самолет из, скажем, в Волгограда в Питер. Ну может есть, но проще все отправлять в Москву, там пересадка и полетели туда куда надо. Это не изобретение РФ, такая система практически во всем мире, только в больших странах (типа США) таких хабов может быть много, а в РФ он один.

Но ничто не мешает посылать мирные украинские дроны и к другим аэропортам в РФ. Чисто для поддержки чистоты воздуха над этими городами. В тот же Питер, Волгоград, можно и до моих исторически родных Казани и Уфы. Ну чтобы не расслаблялись и там.

В итоге эта операция будет обходиться, ну скажем миллион долларов в день для Украины. Ну может два. Для военных действий это расходы кот наплакал. Один Джавелин стоит тысяч 200 долларов. Потери же РФ я даже близко не могу представить. Ввиду обширных расстояний в этой империи очень многое завязано именно на авиаперевозки, ибо наземным транспортом уж очень далеко и долго получается.

Страна будет наполовину парализована. ЖД транспорт и так уже перегружен, автомобильный тоже не потянет, будет интересно понаблюдать, как будут выкручиваться

Но есть и хорошие новости для россиян. Авиапарк в России и так уже под санкциями и порядком изношен, да и авиационного керосина дефицит. Считайте для них эти проблемы беспилотники сняли с повестки дня. И останется только сказать: Слава Украине! Когда?