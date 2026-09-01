Еще весной этого года у меня были определенные сомнения относительно способности Сил обороны Украины быстро вывести из строя огромную российскую нефтеперерабатывающую отрасль, насчитывающую 40 крупных НПЗ.

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Однако по итогам летних боевых действий я был приятно удивлен. Последние данные свидетельствуют о том, что СОУ полностью вывели из строя все крупные НПЗ "Лукойла" и некоторых других компаний. Базовая российская отрасль оказалась на грани настоящей катастрофы.

Миф о неисчерпаемости разрушен

До 2026 года у России был значительный запас прочности благодаря избыточным мощностям. Однако летом 2026 года ситуация качественно изменилась. Повторные и серийные поражения заводов превратились в системное ограничение для всей отрасли.

Цифры падения

В довоенное время РФ перерабатывала около 5,5–5,7 млн баррелей нефти в сутки. По состоянию на конец августа 2026 года эта цифра упала примерно до 3,8–4 млн баррелей. Фактически сейчас работает лишь около трех пятых номинального потенциала первичной переработки.

Главные истории дня

Бензин уже находится в открытом дефиците

Бензиновый рынок первым ощутил удар. В начале июля выпуск бензина упал до уровня, который покрывал лишь около 65% среднего сезонного потребления.

Как следствие: Россия ввела запрет на экспорт и вынуждена закупать бензин за рубежом, теряя валюту.

Дизель – последняя линия обороны – едва сдерживает падение в пропасть.

Именно дизель всегда был главным экспортным буфером РФ, но и он стремительно сокращается. В июле морской экспорт дизтоплива и газойля обвалился примерно на 60%. Рынок находится в состоянии хрупкого равновесия. Впереди осень – сезон сбора урожая, повышенного военного потребления и перехода на "зимние" сорта топлива, которого критически не хватает из-за повреждений вторичных установок.

Импорт не спасет

Россия пытается восполнить потери. Беларусь поставляет рекордные объемы, ведутся закупки из Азии, однако импорт способен покрыть лишь отдельные локальные пробелы. Он не может полностью восполнить потери крупной национальной нефтепереработки из-за высокой стоимости и логистических сложностей.

Что это означает для российской экономики?

Более дорогое топливо разгоняет инфляцию во всех сферах: от стоимости продуктов питания (из-за аграриев) до грузовых перевозок, добывающей промышленности и строительства. Власти вынуждены тушить этот пожар бюджетными средствами, одновременно теряя доходы от экспорта нефтепродуктов.

Какова стратегическая цель для Украины?

Текущее давление создает для РФ сценарий "управляемого истощения". Но если эффективная переработка упадет до уровня 2–2,5 млн баррелей в сутки, Россию ждет экстремальная каскадная дезорганизация. Это будет означать масштабное нормирование, резкое сокращение гражданского потребления, перебои в логистике и глубокую рецессию с непредсказуемыми социально-экономическими и политическими последствиями.