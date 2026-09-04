За непрекращающимися обстрелами Киева и Одессы, за перекрытием московских аэропортов, за деменционными выходками Трампа, за бензиновым кризисом в Мордоре мы почти не заметили того, что там блефовал Ху*ло на азиатских форумах. А там, во Владивостоке, он впервые сказал одну очень важную для нас вещь. Он признал самое главное – что договариваться нужно двум странам – Украине и россии.

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Мы тридцать лет слышали от них, и от него лично, что Украина – недогосударство, что она неспособна вести переговоры, что договариваться нужно не с ней, а с ее "тайными хозяевами", с США, с блоком НАТО, с Байденом-Трампом, с G-7, с G-20, с "акулами-косатками империализма", с… да с кем угодно, только не с этой "мятежной частью нас самих" – и вот теперь вот это.

Что это означает? После провала переговоров на всех международных уровнях и после вынужденного признания "неудобств", созданных Украиной для экономики Московщины, лысый диктатор завуалированно просит о переговорах непосредственно с Украиной, уже даже без внешних "арбитров-кураторов", таких как "ненадежный" Трамп, "фюрер" Мерц, "фашистка" Каллас или даже "предательский друг" Си.

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Остается говорить с "президентом, клоуном, наркоманом, главой фашистского режима и массовым убийцей русских мальчиков" Зеленским...

Укрывшись на Дальнем Востоке, "наблюдая за тиграми" и чувствуя "зубы косатки" на собственной заднице, карлик фактически скулит о переговорах, надеясь ещё что-то на них выторговать.

Поэтому эскалация сейчас – как у него всегда – это, на самом деле, мольба об ослаблении давления на него, на экономику Московии и на его личное состояние. Падение с Олимпа геополитики и восхождение к еще недавно презираемой жертве собственной гордыни.

Это многое значит. Держимся, что-то все-таки меняется к лучшему.