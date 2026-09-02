Что касается могилизации в России, стоит поставить себя на место врага, чтобы понять его дальнейшие действия.

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На самом деле путин проиграл еще в 2014 году. Украина пошла на Запад, и его политический проект мирного восстановления СССР провалился. Он начал войну, но не сумел победить, подписал Минские соглашения и обрек Россию на изоляцию.

Уже на этом этапе стратегическая карта РФ была разыграна.

Все, что дальше – политический банкрот путин просто пытается спасти свою шкуру перед своим населением. Это ключевая, основная и единственная цель банкрота – прожить еще несколько лет. И нет больше ни одного другого мотива у этой собаки, кроме как избежать табакерки по лысой затылке за бездарно профуканный потенциал Московии.

Любое перемирие, на которое Кремль был бы вынужден пойти сейчас, – это доказательство для его собственной братвы, что Акела не сумел добиться своего силой. А значит, он слабый пахан. А слабый пахан – не пахан.

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Поэтому логику деда определить нетрудно: его стратегический интерес – оттягивать судьбу Каддафи, придумывая все новые и новые серии шоу.

В 2022 году это был русский блицкриг и бросок мангуста. Затем, после провала под Киевом, началось "неумолимое русское наступление" ("да, медленное, да по 5 метров в день, но неумолимое, и все цели будут достигнуты"). Ну, а сейчас, в 2026 году, стратегическая наступательная операция российской армии с целью захватить весь Донбасс зашла в тупик. Российская армия за 1,5 года захватила 1% территории, а в последние месяцы даже начала ее терять.

Поэтому путин сейчас в ловушке. Нужна новая серия шоу, потому что возникает вопрос: дед снова импотент.

Стратегически военная обстановка для России такова: страна застряла во взаимных обменах дальнобойными ударами с Украиной. С одной стороны, в такой войне Рашка располагает большим количеством средств поражения, полностью охватывает всей своей артиллерией всю территорию Украины, опережает Украину во всех ключевых разработках дальнобойных ракет и дронов. Но с другой стороны, какие перспективы?

Уничтожить экономику Украины нереально: все лакомые цели в Украине давно уничтожены. Весь тыл Украины находится в Европе: 80 копеек в украинской гривне платит ЕС, да ещё и российскими активами, 210 млрд из которых вообще пока лежат неиспользованными.

А вот в России "жирных" целей больше, они горят грандиознее, их потеря болезненнее, прикрыть их сложнее. Всего два месяца (то есть лишь начало) стратегической воздушной наступательной операции – и в России уже два последствия стратегического масштаба: 1) очереди за бензином даже в Москве, 2) минус несколько процентов ВВП, которые приносил разбомбленный ритейл.

У путина нет козыря, позволяющего компенсировать все потери за счет внешней помощи.

Кроме того, политический класс понимает, что противник еще не разыграл карту баллистики по Москве. Ситуация резко меняется, когда в случайную спальню на Рублевке влетает баллистическая ракета (как они у нас убили Алексея Вадатурского с женой), и путинские приспешники вдруг настраиваются на правильные мысли.

Вне поля боя вокруг России уже затягивается другая стратегическая удавка – морская блокада со стороны коалиции государств. Черное море закрыто Украиной, а на Балтике и в Ла-Манше начался физический арест судов флотами ЕС. Если путин еще и начнет арестовывать торговые суда в Тихом океане, то получит проблемы и там.

То есть путин еще и спровоцировал войну на своих торговых путях. Такую войну Россия неспособна выиграть, потому что всегда такие войны проигрывала.

Российский Генштаб не гениален, но и не глуп.

На уровне Оперативного управления Генштаба ВС РФ обязаны разрабатывать планы на все случаи жизни.

Но предлагать руководству Генштаба следует только те замыслы, которые способны наиболее выгодно переломить ситуацию – именно в стратегическом, а не в тактическом плане. И поэтому мобилизация в России, стратегическая цель которой – окончательно захватить Донбасс, не является наиболее выгодной для РФ.

Такой план не способен решить массу других проблем: морскую блокаду, санкции, дальнобойные удары и общий стратегический тупик.

Переломить ситуацию в стратегическом плане могут лишь несколько других вариантов.

Первый вариант: повторное наступление на столицу Украины с севера, включая вторжение достаточно крупной группировки из Беларуси. Параллельно – пополнение донбасской группировки с целью захвата Славянско-Краматорской агломерации.

Но этот вариант уже однажды провалился, он опасен для самой "рашки", ведь в первую очередь нужно объяснить насильно мобилизованным россиянам: а почему они вообще должны бесплатно и гарантированно умирать, чтобы спасти провал путина? Дед начал войну и не смог. Теперь умирать должен наглый москвич, у которого есть дорогая тачка и который привык жить на широкую ногу? А зачем? Для такого варианта действий также недостаточно мобилизовать 300–500 тыс. россиян.

Российский Генштаб будет вынужден разгромить подразделения ВСУ по дронам (закидать дронные подразделения ВСУ "мясом", чтобы прорвать фронт). В предыдущие годы наем 300 тыс. орков в год такой возможности не давал. То есть для стратегического перелома сейчас нужно мобилизовать уже 1 миллион орков. Поэтому гораздо более перспективный вариант – это нападение на Европу.

Мы сами дали понять российскому Генштабу этими учениями с НАТО, где украинские подразделения беспилотников разгромили европейские и даже американские бригады, что армии НАТО не готовы к кровопролитной пехотной схватке. А вот российские подразделения готовы выдерживать большие потери в течение достаточно длительного времени.

В войне часто побеждает не тот, кто лучше бьет, а тот, кто лучше выдерживает. И война в Иране это показала: даже США уступают в таком сценарии развития событий. И миллион солдат для войны с НАТО не нужен.

Для вторжения в страны Балтии достаточно группировки в 50–100 тыс. человек и еще 100 тыс. в резерве. Далее, проникнув на территорию противника, перевести войну в затяжную и кровавую фазу. Окопаться, заставить не готовые к войне бригады НАТО наступать, выбивать российские подразделения с занятой территории.

НАТО попадает в стратегическую ловушку: либо должно применить 5-ю статью и выбить РФ с захваченной территории, либо развалиться, когда Испания или Италия решит отправить помощь в виде носков, а не живых людей.

Россия только в таком сценарии получит стратегическое преимущество, точно так же, как во время нашего контрнаступления в 2023 году.

После этого предлагать прекращение войны в обмен на прекращение поддержки Украины. А тем временем работать над тем, чтобы кровь и хаос усилили электоральную поддержку "Альтернативы для Германии" и Ле Пен во Франции на выборах, которые начнутся уже через год-два. Трамп научил путина тому, что такой сценарий работает. Поэтому и в Европе нужно делать ставку на соглашателей. Это дает результат. Слабаки и друзья путина уступают, ведутся на его чушь и как раз дают путину каждый раз по тем 1–2 годам дополнительного времени, которые ему постоянно нужны, чтобы удержать задницу в кресле.

Мобилизация на проигранную войну в Украине – проект непривлекательный уже по самой своей сути.

Мобилизация на "войну с агрессивным НАТО", которое "напало на россию", но слабое и нерешительное, – это гораздо лучшее оправдание для мобилизации. Это война с "нежными гееропейцами", которых на учениях раздают даже украинцы, а что уж говорить о русских чудо-богатырях. Это война с противником, которого в Кремле тестировали диверсиями, залётами дронов и "случайными" падениями Х-101. Вывод из слабой реакции той же Польши, судя по выступлениям говорящих голов России, подбодрил орков. Опросы общественного мнения даже в Польше показывают готовность воевать в случае нападения лишь у 16% граждан.

Учитывая всё это, лично я уже в январе считал, что только нападение на Европу – единственный перспективный вариант для путина. Вряд ли ГШ ВС РФ глупее.

С тех пор произошло похищение Мадуро в Венесуэле и убийство аятоллы в Иране. С одной стороны, это напугало путина и показало ему, как злобные косатки разрывают бедных медведей.

Но кроме этого Израиль помог отвлечь США на Ближний Восток, Америка застряла в Ормузе, американские войска оттянули из Европы на Ближний Восток все ударные средства. И эти средства бессмысленно растратили. В Европе же прямо сейчас острый дефицит перехватчиков против средств ракетного нападения путина.

Поэтому в случае войны с ЕС прямо сейчас Россия имеет возможность нанести удары по европейскому ВПК в первой волне нападения, нанести потери боевым подразделениям на поле боя и предложить дальнейшие переговоры. Удары в ответ со стороны РФ могут пугать путина, но Россия также может рассчитывать, что, по примеру Ирана, удары со стороны коллективно более сильного противника сплотят народ и элиту, а не разобьют, как в случае войны против одинокого и более слабого противника, который вдруг дал сдачу.

Поэтому я бы сказал так: если мобилизация в Рашке составит где-то 300–500 тыс., вероятно, планируется нападение на Европу. Могилизация 500 тыс. – 1 млн означает усиление наступательной операции против Украины.