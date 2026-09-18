17 сентября остановил переработку Ярославский НПЗ – один из крупнейших в России. Это уже третий крупный завод, об остановке которого стало известно в течение последней недели.

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По данным Reuters, в результате удара по Ярославскому НПЗ была повреждена установка первичной переработки АВТ-3, на долю которой приходится около 40% мощности предприятия. Другая установка, мощностью 33%, уже находилась в ремонте после удара 28 августа.

Общая мощность завода – около 300 тыс. баррелей в сутки. Для понимания масштаба: в 2024 году предприятие произвело 4 млн тонн дизельного топлива и 2,6 млн тонн бензина.

Это не единичное событие.

11 сентября остановил переработку Саратовский НПЗ, 15 сентября – Сизранский. На последнем повреждена основная установка, обеспечивающая 71% мощности предприятия. Её ремонт может длиться не менее месяца.

В то же время три из шести крупнейших российских НПЗ – производителей дизельного топлива – существенно сократили или полностью прекратили производство. Эта группа заводов обеспечивает около половины выпуска дизельного топлива в РФ.

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Что это означает для российской экономики?

Топливный кризис усугубляется не только из-за отдельных повреждений, но и из-за накопительного эффекта: новые остановки накладываются на незавершенные ремонты ранее пострадавших предприятий.

Особенно важно следить за дизельным топливом. Оно необходимо для грузовых перевозок, аграрного сектора, промышленности и военной логистики.

Москва уже ограничивает экспорт топлива для обеспечения внутреннего рынка. Однако сокращение производства дизельного топлива еще не означает автоматического возникновения его общероссийского физического дефицита.

Где проходит критическая черта?

По моей сценарной оценке, снижение фактической переработки до 3,3 млн баррелей в сутки с удержанием этого уровня в течение 6–8 недель может создать предпосылки для перехода от тяжелого топливного кризиса к системным экономическим и логистическим проблемам. На данный момент надежных данных о точном показателе мощностей работающих российских НПЗ нет, но, вероятно, он находится в диапазоне 3,5–3,8 млн бар/сутки.