Напишу вам об одном неочевидном последствии возможных украинских атак на российские аэропорты.

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Есть такой важный имперский ресурс – силовики. Стражи империи.

Существует представление, что в россии какое-то заоблачное количество силовиков. И да, и нет. Их действительно очень много. Но недостаточно. Преимущество силовиков достигается за счет концентрации. Чтобы разогнать протест 2024 года в Башкортостане, силовиков свозили из нескольких регионов. Чтобы разгонять протесты на Дальнем Востоке, силовиков завозили из европейской части россии, потому что местные не спешили выполнять приказы.

Поэтому для успешных действий российских силовиков против возможных национальных или региональных протестов критически важны две вещи.

Во-первых, Москве важно, чтобы протесты не были одновременными. Чтобы можно было маневрировать ресурсами. Для этого нужно предотвратить координацию протестов, взаимопонимание национальных и региональных активистов из других регионов; для этого нужно сеять недоверие и раздор.

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Во-вторых, Москве важно обеспечить перевозку. Россия большая, на автобусах не довезешь. И тут вдруг закрываются аэропорты. (Росгвардия имеет собственную авиацию, которая может пользоваться военными аэродромами, но ее возможности ограничены.)

И в этот момент может стать очень интересно.

Ведь все писали о неудобствах для дорогих россиян, а до этого писали о доставке в отдаленные регионы.

Но есть еще один груз – силовики. Критически важный груз империи.