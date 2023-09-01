'И ты падаешь?!' Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший раскритиковал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет паспорт России, выразил уверенность в том, что британский боксер не хотел продолжать бой с нашим супертяжем.

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Об этом Джонс-младший заявил в интервью YouTube-каналу Roy Jones Jr. Official. Он отметил, что Усик якобы не обладает сильным нокаутирующим ударом, а в девятом раунде поединка 26 августа украинец нанес обыденный джеб, который заставил Дюбуа просто уклониться от боя.

"Больше всего меня огорчило, что он просто сдался. Это был бой за титул чемпиона мира, а он пропустил джеб, и всё. Трудно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не имеет репутации мощного и взрывного панчера. И ты падаешь после джеба от парня, который не считается панчером?" – сказал легендарный боксер.

Напомним, во время боя Дюбуа пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн намекнул на то, что Александр Усик провел бой с Даниелем Дюбуа, имея травму. А британский боксер Дэйв Аллен выразил уверенность в том, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

Экс-соперник Усика Тони Белью отметил, что после победы над Тайсоном Фьюри Александр завершит карьеру. Впервые на победу нашего чемпиона отреагировал и сам Фьюри.

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