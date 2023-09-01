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"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
2,4 т.
'И ты падаешь?!' Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный Рой Джонс-младший раскритиковал Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) за бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Американец, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет паспорт России, выразил уверенность в том, что британский боксер не хотел продолжать бой с нашим супертяжем.

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Об этом Джонс-младший заявил в интервью YouTube-каналу Roy Jones Jr. Official. Он отметил, что Усик якобы не обладает сильным нокаутирующим ударом, а в девятом раунде поединка 26 августа украинец нанес обыденный джеб, который заставил Дюбуа просто уклониться от боя.

Усик
"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

"Больше всего меня огорчило, что он просто сдался. Это был бой за титул чемпиона мира, а он пропустил джеб, и всё. Трудно давать какие-то комментарии по этому поводу. Усик не имеет репутации мощного и взрывного панчера. И ты падаешь после джеба от парня, который не считается панчером?" – сказал легендарный боксер.

Напомним, во время боя Дюбуа пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком
"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком
"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра и Даниеля. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком
"И ты падаешь?!" Легенду бокса возмутило поведение Дюбуа в бою с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн намекнул на то, что Александр Усик провел бой с Даниелем Дюбуа, имея травму. А британский боксер Дэйв Аллен выразил уверенность в том, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

Экс-соперник Усика Тони Белью отметил, что после победы над Тайсоном Фьюри Александр завершит карьеру. Впервые на победу нашего чемпиона отреагировал и сам Фьюри.

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