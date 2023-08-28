'Усик был снесен': российский промоутер назвал украинца трусом после боя с Дюбуа

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил абсурдное мнение о том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) никогда не пойдет на реванш с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) из-за страха проиграть. Представитель страны-агрессорки, который открыто желал поражения украинцу, назвал поединок 26 августа очень трудным для нашего боксера.

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Об этом Хрюнов, который известен по работе с Александром Поветкиным, заявил в интервью пропагандистскому изданию "КП Спорт". Он добавил, что Усик был якобы не готов к поединку, а кроме того, в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) Александр потерпит сокрушительное поражение.

"Фактически, Усик был снесен своим же бывшим тренером. Реванша с Дюбуа не будет никогда. Александр попал в поединок, который он не понял, ему было очень непросто в первых раундах. Еще раз так рисковать он не будет. Фьюри? Тайсон победит Усика нокаутом", – сказал Хрюнов.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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