'Мы его больше не увидим': Белью дал неожиданный прогноз по карьере Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что после боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24) и победы в нем Александр Усик (21-0, 14 КО) завершит карьеру. Экс-соперник нашего соотечественника отметил, что украинец войдет в число величайших боксеров в истории.

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Об этом Белью заявил в интервью порталу Safe Betting Sites. Британец подчеркнул, что Усик имеет все шансы победить Цыганского Короля, как называют уроженца Манчестера, после чего у украинца просто не останется достойной цели, ведь он сможет собрать все пояса сразу в двух дивизионах.

"Я думаю, он просто хочет провести объединительный бой. Он хочет завоевать титул WBC и объединить все пояса дивизиона, а затем, я думаю, он просто захочет уйти. Думаю, что после этого мы его больше не увидим. Я просто думаю, что ему захочется уйти в закат, и он должен это сделать. Он заслуживает этого. Он уже почти всего добился, так что ему некуда будет двигаться, если он победит Тайсона Фьюри, на что он способен. Если он это сделает, то он обязательно войдет в число величайших", – сказал Белью.

Отметим, что промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского Короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри со словами "Кто он такой?" резко высказался в адрес Александра Усика. В свою очередь, британец Дейв Аллен выразил уверенность в том, что украинец прошел пик своей карьеры.

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