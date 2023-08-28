'Безвольно сдался, какой реванш?' Российский экс-чемпион мира высмеял Дюбуа за требование к Усику

Бывший претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Дмитрий Кудряшов (25-6, 24 КО) обвинил Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в нежелании продолжать бой с Александром Усиком (21-0, 14 КО) после нокдауна в девятом раунде. Российский боксер не увидел страшного удара со стороні украинца, который заставил бы британца сдаться.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Бывший обладатель чемпионского пояса WBC Silver высмеял Дюбуа за требование к Усику дать матч-реванш, отметив, что украинский чемпион просто не дал сопернику ничего сделать в ринге и заслуженно победил.

"Я не увидел суперстрашного удара, от которого бы он потерял сознание и не мог продолжать. Сдался безвольно. Был бой, и надо было решать вопрос. Если бы Дюбуа начал действовать понаглее, взвинтил темп, это могло принести плоды, потому что Усик его опасался. Но Даниель этого не сделал. Значит, Александр не дал ему это сделать. Если ты, дядя, проиграл досрочно, какой реванш? Вопросов к рефери нет. Ни по первой ситуации, ни по второй. Вставай быстрее. Отсчитал и остановил. Наверняка, он видел в глазах Дюбуа нежелание продолжать. Хотел бы драться дальше, встал бы стразу", – сказал Кудряшов.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустило т украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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