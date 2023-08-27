'Ну офигеть!' Усик вскочил на пресс-конференции, не сдержавшись после обвинений от Дюбуа. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (21-0, 14 КО) не сдержал эмоций после обвинений в том, что в 5-м раунде поединка против Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО) он пропустил законный удар в живот и симулировал попадание ниже пояса. По словам Красюка, в команде британца еще перед боем предъявили претензии, что Усик носит шорты "высоко и это есть проблема".

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В ответ Александр вскочил с места, приподнял футболку и показал на животе, где у него были шорты, добавив, что: "Сюда нельзя бить".

"То есть Усик виноват, что у него шорты надеты [неправильно]? Если мы станем рядом в ринге и посмотрим, как у нас одеты шорты, то это одинаковая высота. Офигеть! "У Усика шорты были высоко". Комедия! Он проиграл и говорит, что у меня шорты были... Я могу вообще без шортов с ним боксировать", — заявил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Усик сразу после победы забрал микрофон у ведущей и прокомментировал все события, произошедшие в ринге.

Позже стало известно, что команда Дюбуа несогласна с результатом и подает апелляцию.

Кроме того в прямой эфир телетрансляции попали эмоции супруги Усика - Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.

Отметим, что перед битвой Усик – Дюбуа гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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