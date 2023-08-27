Тотальное доминирование украинца: опубликована статистика ударов боя Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) имел подавляющее преимущество над Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО) после третьего раунда боя 26 августа. Наш соотечественник вчистую перебил соперника, чем и обеспечил себе досрочную победу во Вроцлаве.

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Об этом свидетельствуют данные аналитической системы CompuBox. В первых трех раундах не отставал от украинца в проценте точных выстрелов по сопернику. При этом в целом за девять раундов Дюбуа донес до Усика почти в два раза меньше ударов – 47 против 88.

Особенно провальным для претендента вышли седьмой и девятый раунды, в которых Дюбуа не нанес ни одного джеба. А в последней трехминутке Даниель и вовсе не выбросил ни одного удара в сторону Усику. Интересно, что у украинца лишь в одном раунде точность опустилась ниже 20%.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа и защитил чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Команда британца выразила несогласие с результатом и подает апелляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прямой эфир телетрансляции боя Усик – Дюбуа попали эмоции супруги Усика – Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.

Кроме того, перед битвой гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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