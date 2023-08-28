'Чувак, расслабься': стало известно, что Усик сказал Дюбуа после нокаута

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 14 КО) поддержал британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) после поединка 26 августа во Вроцлаве. Сразу после того, как рефери зафиксировал нокаут соперника нашего соотечественника, украинец подошел к молодому уроженцу Лондона и похвалил его за бой.

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Соответствующее видео было опубликовано на странице промоутерской компании Top Rank в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Усик эмоционально обратился к Дюбуа, призывая его забыть о поражении и сконцентрироваться на своей цели стать чемпионом мира.

"Даниель! Это не было плохо. Это бокс, это не балет, это не танцы. Даниель, ты молодой, ты можешь драться, ты можешь мечтать. Чувак, расслабься. Это бокс, это тяжелый вид спорта, братан", – сказал Усик.

Напомним, в команде заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера.

А российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

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