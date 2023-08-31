'Топовый Усик ушел': спарринг-партнер украинца оценил боксера

Британский боксер Дейв Аллен (21-5-2, 18 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) прошел пик своей карьеры. Спарринг-партнер нашего объединенного чемпиона супертяжелого веса добавил, что украинец сейчас будет всячески заполучить поединок против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

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Об этом Аллен заявил в интервью YouTube-каналу Boxing UK. 31-летний уроженец Донкастера отметил, что бой с Фьюри – фактически единственный, который имеет смысл для Усика. Ранее промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал вероятные сроки проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелого веса.

"Я думаю, что Усик определенно хочет Фьюри. Он знает, что он не молодеет. Он от природы меньше ростом , чем Фьюри, и я думаю, что его карьера подходит к концу. Я думаю, что топовый Усик, вероятно, уже ушел. Но учитывая то, каким парнем он себя зарекомендовал, он хочет драться за абсолюта. Он будет настаивать на бое с Фьюри. Это самые большие деньги. Я думаю, что на данный момент есть много супертяжей, которые мечтают о своих шансах с Тайсоном. Говоря об Усике, то на данный момент я говорю, что это Фьюри или ничего", – сказал Аллен.

Ранее Фьюри резко высказался в адрес Александра Усика. В свою очередь тренер украинца Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент. А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри.

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