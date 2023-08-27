Опубликовано видео нокаута в бою Усик – Дюбуа

Украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

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Ключевое событие поединка произошло в 5-м отрезке, когда Дюбуа ударил нашего соотечественника между ног. После этого Усик стал более агрессивно атаковать и отправил оппонента в 8-м раунде нокдаун.

Даниэль попытался за перерыв между трехминутками прийти в себя, но времени ему не хватило.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супруга украинского непобедимого супертяжеловеса Александра Усик (21-0, 13 КО) с трудом сдерживала эмоции во время поединка против Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). То, как переживала Екатерина, попало в прямой эфир телетрансляции.

Отметим, что перед битвой Усик – Дюбуа гимн Украины произвел фурор у зрителей, собравшихся на "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве.

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