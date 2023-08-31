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Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
600
Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24) спустя пять дней после победы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) отреагировал на этот бой. У себя в аккаунте соцсети Х, ранее известной как Twitter, 35-летний британец выложил фотографию в боксерских трусах, которые натянул едва ли не до подмышек, тегнув Усика.

Видео дня

"Слив формы", - подписал кадр Фьюри.

Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Украинец в Instagram сделал репост сообщение Тайсона, наложив на нее песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Их живот полон, но мы голодны – Ред.).

Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

В композиции присутствуют такие строчки

"Теперь слабые должны стать сильными.

Они говорят: "О, какая скорбь"

Их живот полон, но мы голодны;

Голодная толпа – это разъяренная толпа".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Сам Дюбуа после боя высказал резкое недовольство решением рефери. Промоутер боксера устроил настоящую истерику, заявив, что "судья сильно ошибся".

Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Дядя и тренер Тайсона Фьюри комментируя эту ситуацию, заявил, что Дюбуа нанес нелегитимный удар по Александру Усику. 

Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил скандальный эпизод в бою украинца.

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