Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Усика. Фото

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24) спустя пять дней после победы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) отреагировал на этот бой. У себя в аккаунте соцсети Х, ранее известной как Twitter, 35-летний британец выложил фотографию в боксерских трусах, которые натянул едва ли не до подмышек, тегнув Усика.

"Слив формы", - подписал кадр Фьюри.

Украинец в Instagram сделал репост сообщение Тайсона, наложив на нее песню Боба Марли Them Belly Full (But We Hungry) (Их живот полон, но мы голодны – Ред.).

В композиции присутствуют такие строчки

"Теперь слабые должны стать сильными.

Они говорят: "О, какая скорбь"

Их живот полон, но мы голодны;

Голодная толпа – это разъяренная толпа".

Напомним, что бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

Сам Дюбуа после боя высказал резкое недовольство решением рефери. Промоутер боксера устроил настоящую истерику, заявив, что "судья сильно ошибся".

Дядя и тренер Тайсона Фьюри комментируя эту ситуацию, заявил, что Дюбуа нанес нелегитимный удар по Александру Усику.

Позже катмен и тренер Расс Анбер, работавший в свое время с Александром Усиком, пришел в студию Sky Sports где по полочкам разложил скандальный эпизод в бою украинца.

