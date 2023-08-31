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Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
4,3 т.
Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн назвал неожиданными действия Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Британский менеджер, в частности, отметил, что был удивлен тому, что команда украинца выбрала для поединка малый размер ринга.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Matchroom Boxing. Промоутер Джошуа отметил, что фактор маленького ринга означал, что Усик не планировал много двигаться по канвасу, что может быть связано с травмой или операцией перед поединком 26 августа.

Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа
Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

"С первого раунда Усик был не похож на себя. Мне показалось, что его ноги двигались медленно – то ли он устал, то ли уже постарел… Возможно, это было давление публики, которая за него болела. Возможно, он вышел на бой с травмой. Иначе почему он использовал маленький ринг? Когда я вижу, что боксер, который любит двигаться, выбирает маленький ринг, значит, у него есть проблема. Значит, он не хочет много двигаться. Но это не похоже на Усика! Была ли у него травма? Перенес ли он операцию? Мы не знаем. Но все равно Усик выиграл каждый раунд боя", – сказал Хирн.

Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа
Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа
Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

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