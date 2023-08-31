Была травма? Промоутер указал на неожиданные действия Усика в бою с Дюбуа

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) Эдди Хирн назвал неожиданными действия Александра Усика (21-0, 14 КО) в бою с Даниелем Дюбуа (19-2, 18 КО). Британский менеджер, в частности, отметил, что был удивлен тому, что команда украинца выбрала для поединка малый размер ринга.

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Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу промоутерской компании Matchroom Boxing. Промоутер Джошуа отметил, что фактор маленького ринга означал, что Усик не планировал много двигаться по канвасу, что может быть связано с травмой или операцией перед поединком 26 августа.

"С первого раунда Усик был не похож на себя. Мне показалось, что его ноги двигались медленно – то ли он устал, то ли уже постарел… Возможно, это было давление публики, которая за него болела. Возможно, он вышел на бой с травмой. Иначе почему он использовал маленький ринг? Когда я вижу, что боксер, который любит двигаться, выбирает маленький ринг, значит, у него есть проблема. Значит, он не хочет много двигаться. Но это не похоже на Усика! Была ли у него травма? Перенес ли он операцию? Мы не знаем. Но все равно Усик выиграл каждый раунд боя", – сказал Хирн.

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь, российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC).

Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри. Также было опубликовано доказательство, что Дюбуа готовил удар ниже пояса Усика.

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