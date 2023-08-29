У Фьюри впервые прокомментировали бой Усик – Дюбуа

Дядя и тренер Тайсона Фьюри считает, что Дюбуа нанес нелегитимный удар по Александру Усику. По мнению Питера Фьюри, судья все сделал правильно, не став отсчитывать нокаут для украинца.

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Также наставник чемпиона WBC в качестве примера привел бой Хьюи Фьюри против Сэмюэла Питера, где случилось тоже самое и его сын испытал мучительную боль после удара от нигерийца между ног.

"Трусы ниже пупка, а любой удар по талии, независимо, насколько ниже – это не желудок. Это удар в пах. Так что да, это удар ниже пояса. Как только он ударил, рефери отреагировал на падение Усика. Он третий человек на ринге. Так что вот так", – заявил Питер Фьюри в интервью IFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.

Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

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