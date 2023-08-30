Появилось доказательство, что Дюбуа специально ударил Усика ниже пояса. Видео

Тренер британского боксера Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) Дон Чарльз перед боем свого подопечного с Александром Усиком (21-0, 14 КО) просил рефери Луиса Пабона обратить внимание на защиту паха украинского чемпиона. Это может служить подтверждением того, что в команде соперника нашего соотечественника готовились к запрещенным ударам, что и произошло в пятом раунде поединка 26 августа.

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Соответствующее видео было опубликовано на странице Boxing JB в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На ролике видно, как Пабон проводит инструктаж для Дюбуа и его команды. В какой-то момент рефери поинтересовался, есть ли какие-либо вопросы.

"В основном, что касается защиты паха нашего противника, я знаю правила, но мы не хотим, чтобы она была выше того места, где она должна быть", – ответил Чарльз. После этого пуэрториканский судья пообещал проследить за этим моментом.

Бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге. По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

В свою очередь российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Известно, что Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Кроме того, СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри.

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