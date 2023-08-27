Как жена Усика реагировала на пропущенные удары от Дюбуа. Появилось видео

Супруга украинского непобедимого супертяжеловеса Александра Усик (21-0, 13 КО) с трудом сдерживала эмоции во время поединка против Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). То, как переживала Екатерина Усик, попало в прямой эфир телетрансляции.

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В кадре видно, что женщина очень переживает за своего любимого, но волю эмоциям смогла дать лишь после победы. Тогда Екатерина расплакалась и поцеловала мужа, сказав ему несколько теплых слов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик выиграл свой пятый поединок в супертяжелом весе, защитив титулы чемпиона WBO, WBA и IBF. На стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве 36-летний уроженец Симферополя победил британского претендента Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) техническим нокаутом в 9-м раунде.

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