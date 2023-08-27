Команда Дюбуа подает апелляцию на результат боя с Усиком

Промоутер Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) Фрэнк Уоррен остался очень недоволен результатом боя его клиента против Александра Усика. Уоррен считает, что у Дюбуа украли победу и собирается оспаривать итог поединка.

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В интервью британским СМИ промоутер заявил, что не увидел у Даниэля удара ниже пояса.

"Его обманули, то был удар по поясу. Это всё, над чем он работал в лагере, — над корпусом, потому что мы знали, что это слабое место Усика. Это был не удар ниже пояса. Мне бы хотелось, чтобы они могли показать это сейчас [на экране], и мы все бы это увидели. Они не сняли с него ни одного балла. Рефери сильно ошибся, — приводит перевод интервью Уоррена Vringe.

Промоутер отметил, что ему нравится Усик, нравятся украинцы и Украина, но это было "решение родного города".

"Дэниел победил, потому что Усик был не в состоянии продолжать бой, и ему дали несколько минут, чтобы прийти в себя после легального удара", - заявил англичанин.

Затем Уоррен не сдержался и выпалил, что результат — "конское говно". По его мнению, руководящим органам "придётся рассмотреть апелляцию" и назначить матч-реванш.

"Мы обжалуем то, что здесь произошло. Это свобода. Всё дело в законном ударе, который остановил его [Усика], и Дюбуа должен был победить. Я уверен, что будет решение о реванше", — заключил Уоррен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) досрочно победил Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

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