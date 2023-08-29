'Вызвала споры': WBA сделала официальное заявление по бою Усик – Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила, что Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) нанес нелегитимный удар в пятом раунде боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 26 августа. В организации категорически прокомментировали победу украинского чемпиона, отметив, что после паузы из-за нарушения правил он просто уничтожил соперника.

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Об этом говорится на официальном сайте WBA, на котором описывают происходящее в ринге вечером субботы в польском Вроцлаве. Ассоциация подтвердила правильность решения рефери Луиса Пабона, которое намерена обжаловать команда британского боксера.

"Во время боя произошел драматичный момент, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, отправивший Усика на канвас. Область, в которую он попал, вызвала споры о легитимности удара, но рефери постановил, что удар пришелся в нижнюю часть, и дал Усику необходимое время на восстановление, чтобы продолжить бой. После запрещенного удара украинец изменил свою отношение к бою и стал более агрессивен, проведя два нокдауна и одержав победу в девятом раунде", – отметили в WBA.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает Даниеля за удар в пах.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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