WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил сожаление тем, что только его организация использует видеоповторы во время проведения боев. Так функционер отреагировал на запрещенный удар Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в живот Александру Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка 26 августа.

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Соответствующее заявление Сулеймана опубликовано на странице украинского представительства WBC в социальной сети Instagram. Он согласился с тем, что Дюбуа нанес удар ниже пояса, а рефери поступил совершенно верно, дав нашему соотечественнику время на восстановление.

"В Польше Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа. В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, который попал четко в пояс боксерских шортов, что является очевидным ударом "ниже пояса", после чего Усик упал на настил ринга. К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае", – подчеркнул Сулейман.

Ранее с официальным заявлением по скандальному моменту выступила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Команда Дюбуа намерена добиваться признание боя с Усиком несостоявшимся.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает Даниеля за удар в пах.

Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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