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WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
5,9 т.
WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил сожаление тем, что только его организация использует видеоповторы во время проведения боев. Так функционер отреагировал на запрещенный удар Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в живот Александру Усика (21-0, 14 КО) в пятом раунде поединка 26 августа.

Видео дня

Соответствующее заявление Сулеймана опубликовано на странице украинского представительства WBC в социальной сети Instagram. Он согласился с тем, что Дюбуа нанес удар ниже пояса, а рефери поступил совершенно верно, дав нашему соотечественнику время на восстановление.

Усик
WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

"В Польше Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа. В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, который попал четко в пояс боксерских шортов, что является очевидным ударом "ниже пояса", после чего Усик упал на настил ринга. К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае", – подчеркнул Сулейман.

WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком
WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Ранее с официальным заявлением по скандальному моменту выступила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Команда Дюбуа намерена добиваться признание боя с Усиком несостоявшимся.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает Даниеля за удар в пах.

WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком
WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех. Промоутер из РФ Владимир Хрюнов назвал Александра трусом после боя.

WBC вынес вердикт по скандальному удару Дюбуа в бою с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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