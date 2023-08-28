'Усику надо благодарить рефери, который повелся': экс-чемпион мира из РФ оценил бой украинца с Дюбуа

Бывший обладатель чемпионского пояса WBC Silver Дмитрий Кудряшов (25-6, 24 КО) фактически обвинил Александра Усика (21-0, 14 КО) в симуляции удара ниже пояса от Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в пятом раунде боя 26 августа. Российский боксер при этом отметил, что украинец обернул ситуацию в свою пользу и должен поблагодарить рефери Луиса Пабона.

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Об этом Кудряшов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Представитель страны-агрессорки при этом добавил, что эпизод с ударом Дюбуа по животу Усика был на усмотрение рефери, а после него украинец полностью доминировал, разобрал соперника и заслуженно победил.

"На повторе видно, что удар пришелся в резинку. Это на усмотрении судьи. Если бы он отсчитал и остановил бой, это было бы сенсацией, но какие к нему вопросы? Все было бы в пределах правил. Никаких нарушений нет. Но дальше Усик закрыл вопрос. Александр говорил о футболистах. Чем они отличаются от боксеров? Футболист кричит "было-было", боксер – "не было". Так вот. Усик хорошо играет в футбол. Ему надо благодарить рефери, который повелся на все это. Бой реально не получался. Затем он решил вопрос", – сказал Кудряшов.

Ранее россиянин высмеял Дюбуа, который потребовал от Усика дать ему мат-реванш. В команде команде заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Напомним, сам бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову. Тренер британца Дон Чарльз обвинил украинца во лжи.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Катерины Усик на удары от британского боксера.

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